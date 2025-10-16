Casablanca: un système intelligent pour surveiller la propreté urbaine

La commune de Casablanca lance un projet de surveillance de la propreté urbaine. Première initiative du genre à l’échelle nationale, elle prévoit l’installation de plus de 1.300 caméras de surveillance intelligentes réparties dans les différents quartiers de la capitale économique. L’objectif selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 17 octobre, est de faire de Casablanca une ville propre, durable et connectée, où la technologie sert directement la qualité de vie des habitants.

Ce programme s’inscrit dans une vision globale de transformation numérique de la gestion du secteur de la propreté, combinant outils technologiques avancés et systèmes de contrôle automatisé. Il permettra non seulement de repérer les infractions environnementales, mais aussi d’analyser en temps réel les comportements liés à la gestion des déchets, qu’ils proviennent des citoyens ou des entreprises de collecte, lit-on.

Grâce à cette plateforme intelligente, les autorités locales et sécuritaires pourront intervenir rapidement en cas de non-respect des règles d’hygiène publique. Le système offrira également un suivi précis de la performance des sociétés de nettoyage, mesurant leur conformité aux cahiers des charges, ajoute Al Ahdath Al Maghribia. Une approche qui vise à renforcer la transparence et la redevabilité dans la gestion des services publics.

En dotant la métropole d’un tel outil, la commune espère améliorer l’attractivité de Casablanca, locomotive économique du Maroc et destination touristique et d’affaires majeure. Le projet s’inscrit dans la stratégie nationale qui cherche à concilier développement urbain, durabilité environnementale et modernisation des services.

Cette initiative pourrait servir de modèle pour d’autres grandes villes marocaines comme Tanger, Marrakech, Agadir, Fès ou Rabat, notamment dans le cadre des préparatifs du Royaume pour accueillir d’importants événements sportifs internationaux nécessitant des villes propres et bien organisées, lit-on encore.

En parallèle, la commune prépare une autre innovation, soit la création d’une «Police de la propreté», une première au Maroc, précise Al Ahdath Al Maghribia. Ce dispositif, prévu pour entrer en vigueur début 2026, vise à lutter contre les comportements nuisibles à l’environnement en appliquant des amendes de 100 dirhams à toute personne surprise en train de jeter des déchets hors des conteneurs ou de polluer la voie publique.

Composée d’agents communaux formés spécialement par la société de développement local Casa Environnement, cette brigade comptera entre quatre et cinq membres par arrondissement. Elle sera dotée de véhicules, d’uniformes officiels et d’équipements numériques pour constater et enregistrer les infractions en temps réel.

Avec ces initiatives, Casablanca trace la voie d’un nouveau modèle de gouvernance urbaine, alliant technologie, écologie et discipline civique. Une démarche qui ambitionne de faire de la plus grande ville du Maroc une métropole propre, sûre et moderne, à la hauteur des standards internationaux en matière de gestion urbaine durable.