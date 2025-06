Propreté et gestion des déchets à Casablanca: un nouvel appel d’offres international prévu en octobre prochain

À un an de l’expiration du contrat de gestion déléguée des services de propreté dans le Grand Casablanca, les préparatifs vont bon train pour introduire de nouveaux ajustements au cahier des charges accompagnant le futur appel d’offres international que la mairie compte lancer, au plus tard, au quatrième trimestre de 2025. «On va garder la même configuration, un total de quatre lots pour les 8 préfectures que compte la ville de Casablanca», nous confie un membre du bureau dirigeant de la mairie. Le service de nettoiement est aujourd’hui assuré par deux entreprises, Averda et Arma, chacune opérant dans quatre préfectures, pour un montant annuel d’environ 1,3 milliard de dirhams.

Lors de la réunion du comité de suivi du secteur de la propreté, tenue le 21 mai en présence des représentants des deux gestionnaires délégués, plusieurs pistes d’amélioration ont été identifiées afin d’optimiser la qualité du service rendu aux Casablancais. Parmi les mesures envisagées: le renforcement du parc logistique, une réorganisation du planning de collecte des déchets, ainsi que le déploiement d’une «police de la propreté».

Pour y voir plus clair, la Société de développement local (SDL) Casa baïa vient de lancer une consultation pour mener une «étude de faisabilité pour la gestion déléguée du service public de collecte des déchets ménagers et assimilés et de nettoiement des voies et places de la ville de Casablanca», pour un montant estimé à 1,9 million de dirhams.

Le titulaire de ce marché devra procéder à un diagnostic exhaustif de l’état actuel des services de collecte et de nettoiement, incluant une analyse approfondie des contrats de délégations existants, et évaluer l’organisation, l’état des équipements et infrastructures, ainsi que les ressources humaines et matérielles mobilisées pour l’exécution des services concernés.

Outre la préparation du dossier d’appel d’offres, le titulaire devra également réaliser une analyse de l’exécution du contrat actuel, en identifiant les difficultés et différends rencontrés par l’équipe en charge du suivi du contrat. Il devra prendre en considération les recommandations des audits réalisés notamment ceux de la Cour des comptes et des audits internes.