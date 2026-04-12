Dakhla: le nouveau visage de la corniche se précise

La région de Dakhla-Oued Ed-Dahab connaît une dynamique de développement soutenue, portée par un programme intégré couvrant plusieurs secteurs structurants. Cette trajectoire s’inscrit dans une vision d’ensemble visant à renforcer l’attractivité territoriale, tout en améliorant les conditions de vie des populations locales.

Dans ce cadre, la ville de Dakhla fait l’objet d’un vaste chantier de restructuration urbaine. Celui-ci comprend notamment la modernisation du réseau d’éclairage public, la mise à niveau du système d’assainissement liquide ainsi que la réhabilitation du réseau viaire. Ces interventions s’inscrivent dans une logique d’amélioration du cadre urbain et d’accompagnement de la croissance démographique de la ville.

Parallèlement, les autorités locales déploient des équipements de proximité, à travers la réalisation de terrains de sport et l’aménagement d’espaces publics. L’objectif est de répondre aux besoins d’une population en expansion, tout en consolidant l’attractivité urbaine de Dakhla.

Dans ce contexte, le projet de réaménagement du front de mer et de l’avenue Mohammed V, qui le longe, constitue un chantier structurant à forte portée urbaine et touristique. Il vise à reconfigurer en profondeur le paysage local. Les objectifs portent notamment sur l’amélioration des infrastructures urbaines, la valorisation des espaces publics et l’offre d’un cadre de vie plus attractif pour les habitants comme pour les visiteurs.

Concrètement, les porteurs du projet prévoient une reconfiguration complète des espaces piétonniers, avec une attention particulière portée à l’accessibilité et à leur intégration dans l’environnement naturel. Le dispositif d’éclairage public a également été renforcé, afin d’améliorer à la fois la sécurité et la mise en valeur du front de mer.

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Une place importante est par ailleurs accordée aux espaces verts, dans l’objectif de créer un environnement urbain plus équilibré. Cette approche s’inscrit dans une volonté de valoriser les atouts naturels de la baie d’Oued Ed-Dahab, considérée comme un véritable poumon écologique de la ville.

Un chantier à 124 millions de dirhams

Le projet prévoit également la réalisation d’infrastructures touristiques et de loisirs de nouvelle génération. Ces aménagements devraient consolider le positionnement de Dakhla comme destination touristique émergente, notamment pour les activités liées aux sports nautiques et au tourisme durable.

Sur le plan financier, l’opération de restructuration urbaine de la ville de Dakhla mobilise une enveloppe d’environ 124 millions de dirhams. Le taux d’avancement des travaux atteint actuellement près de 80%, laissant entrevoir une mise en service dans les prochains mois. Cette dynamique suscite la satisfaction des habitants, selon les témoignages recueillis par Le360, qui appellent également à la préservation des acquis et à la pérennisation de ces aménagements.