Le ministère de la Santé revoit les marchés de sous-traitance pour la propreté et la sécurité dans les hôpitaux publics

Pour améliorer l’accueil et la prise en charge des patients, le ministère de la Santé et de la Protection sociale veut réajuster l’organisation des services de sécurité et de propreté dans les hôpitaux publics. Une réforme qui passe par une refonte des cahiers des charges des appels d’offres, avec des critères plus stricts pour les prestataires et une meilleure reconnaissance des agents chargés de ces missions.

Les évaluations menées par le département de tutelle ont révélé que les modalités précédentes ne répondaient pas pleinement aux objectifs d’efficacité attendue. Rémunérations précaires, manque de formation… des failles qui nuisaient à l’efficacité de ces services pourtant indispensables. Plutôt que de résilier les contrats en cours, le ministère opte plutôt pour une approche axée sur la bonne gouvernance et l’optimisation des ressources publiques.

L’une des mesures phares de cette réforme concerne les conditions salariales des agents de sécurité et du personnel d’entretien, souvent rémunérés à moins de 1.000 dirhams. Désormais, le nouveau cahier des charges imposera aux prestataires de leur garantir le salaire minimum légal, soit 3.200 dirhams.

Et pour s’assurer du respect de ces nouvelles exigences, des mécanismes de suivi et de contrôle seront instaurés. Des sanctions sont prévues vis-à-vis des prestataires en cas de manquement aux clauses du CPS, afin d’éviter les dérives et d’assurer un service à la hauteur des attentes.

Les appels d’offres seront organisés à l’échelle nationale, mais chaque direction régionale conservera la liberté de choisir ses prestataires en fonction des besoins spécifiques de ses hôpitaux.