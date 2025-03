Rougeole: taux de vaccination à 75%, poursuite de la campagne jusqu’au 28 mars

Dans le cadre de la lutte contre la rougeole, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a intensifié sa campagne de vaccination afin de protéger les populations les plus exposées. Depuis son lancement, il y a quatre mois, l’opération a permis de vérifier le statut vaccinal de plus de 10,6 millions d’enfants, soit 67% de la population cible, et ce sur l’ensemble des vaccins recommandés dans le programme national d’immunisation.

«Nous avons constaté que 85% des enfants étaient complètement vaccinés, tandis que 15% présentent des lacunes dans leur couverture vaccinale», déclare Yasmina El Bied, cadre au programme national d’immunisation. «Pour le vaccin contre la rougeole, seuls 10% des enfants ont un statut vaccinal incomplet. Nous avons réussi à vacciner 56% d’entre eux. Et sur l’ensemble des moins de 18 ans (95%) dont nous avons supervisé les carnets de vaccination, 75% sont actuellement complètement vaccinés», poursuit-elle.

Sur le plan épidémiologique, les efforts de vaccination commencent à porter leurs fruits. Le nombre de nouveaux cas a enregistré une baisse de 16,2% au cours de la dernière semaine. Et entre le 3 et le 9 mars, 2.078 infections ont été recensées, contre 2.481 la semaine précédente, soit une diminution de 13%.

Certaines régions restent cependant plus touchées que d’autres. Rabat-Salé-Kénitra arrive en tête des régions les plus affectées, avec 546 cas signalés, suivie de la région de Casablanca-Settat (447 cas) et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (286 cas). La région de Fès-Meknès a enregistré 261 cas, tandis que l’Oriental et Marrakech-Safi comptabilisent respectivement 246 et 144 cas.

Afin de maximiser la couverture vaccinale et d’endiguer la propagation du virus, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a décidé de prolonger la campagne nationale de rattrapage vaccinal jusqu’au 28 mars 2025. Cette mesure cherche à permettre aux familles un meilleur accès aux vaccins essentiels, y compris celui contre la rougeole.

«Les vaccins restent disponibles gratuitement dans l’ensemble des centres de santé du pays», rappelle Yasmina El Bied. «Nous encourageons toutes les familles à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et à profiter de cette prolongation pour compléter leur immunisation», conclut-elle.