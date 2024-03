Objectifs, centres, déroulement... Tout savoir sur la campagne nationale de vaccination anti-rougeole, avec Dr Faiza Dafquir

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a lancé une campagne nationale pour renforcer la vaccination contre la rougeole, suite à l’émergence de nouveaux cas dans le pays. Cette initiative, démarrée le 20 mars et visant à rétablir les niveaux de vaccination des enfants, se veut également une mesure préventive pour contenir la propagation de la maladie.

Interrogée par Le360, Dr Faiza Dafquir, médecin-chef du centre de santé urbain Moulay Youssef à Casablanca, déclare que la rougeole est une maladie hautement contagieuse qui affecte toute personne qui n’est pas complètement vaccinée, qu’elle soit enfant ou adulte. Le calendrier du programme national d’immunisation prévoit deux doses de vaccin contre la rougeole à 9 et 18 mois, incluant également d’autres maladies cibles.

Quels sont les symptômes de la rougeole? «D’un point de vue clinique, la rougeole se manifeste d’abord par un syndrome grippal caractérisé par une fatigue générale, de la fièvre, un écoulement nasal et une toux sèche, suivie de deux à trois jours par une éruption fébrile débutant sur le visage et s’étendant ensuite au reste du corps», explique notre interlocutrice.

Et de préciser que «l’absence de traitement spécifique pour guérir la rougeole souligne davantage l’importance cruciale de la vaccination», ajoutant que les vaccins sont disponibles gratuitement dans tous les centres de santé et ont fait leurs preuves en matière d’efficacité.

Toujours selon Dr Dafquir, cette campagne a pour objectif de sensibiliser les parents d’enfants non vaccinés et d’assurer leur protection. «Au niveau du centre de santé Moulay Youssef, nous effectuons des vérifications systématiques des registres de vaccination et des fiches individuelles de chaque enfant.»

Et la spécialiste de conclure: «En cas d’absence à un rendez-vous de vaccination, nous contactons les parents par téléphone. Si aucune réponse n’est obtenue, nous sollicitons l’intervention des autorités locales pour se rendre à leur domicile et convoquer l’enfant pour son vaccin.»