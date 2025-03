Rougeole: malgré la baisse du nombre de cas, le ministère de la Santé décide de prolonger la campagne nationale de vaccination

Le système national de veille épidémiologique a observé une diminution continue du nombre de nouveaux cas de rougeole pour la cinquième semaine consécutive. Entre le 24 février et le 2 mars, 2.481 cas ont été signalés, marquant une baisse de 13% par rapport à la semaine précédente, au cours de laquelle 2.863 cas avaient été recensés, indique dans un communiqué le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Pour consolider ces acquis, ce dernier a décidé de prolonger la campagne nationale de vaccination, permettant ainsi à toutes les familles d’accéder gratuitement aux vaccins essentiels, notamment celui contre la rougeole.

Le ministère exhorte ainsi les parents à se rendre dans le centre de santé le plus proche afin d’assurer la protection de leurs enfants, rappelant que la vaccination reste le moyen le plus efficace et le plus sûr de prévenir la maladie, éviter ses complications et limiter sa propagation.

Malgré cette amélioration à l’échelle nationale, le département d’Amine Tahraoui appelle à maintenir un haut niveau de vigilance sanitaire, en raison des disparités observées entre les différentes provinces du pays en termes de nombre de cas et de couverture vaccinale.