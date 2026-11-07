Société

Province de Chefchaouen: mise en service de la station intégrée de dessalement de l’eau de mer à Jebha

Station de dessalement de l'eau de mer à Jebha, dans la province de Chefchaouen.

La Société régionale multiservices (SRM) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a procédé, vendredi 6 novembre, à la mise en service de la station intégrée de dessalement de l’eau de mer à Jebha, dans la province de Chefchaouen.

Par Said Kadry
Le 07/11/2026 à 19h30

Mobilisant un investissement global d’environ 13 millions de dirhams (MDH), financé par le ministère de l’Intérieur, le projet a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de la SRM.

Cette nouvelle infrastructure permettra d’améliorer les conditions d’approvisionnement des populations de Jebha et d’Amter, tout en renforçant l’offre hydrique à l’échelle locale.

Station de dessalement de l'eau de mer dans la province de Chefchaouen. DR

La station permettra de produire quotidiennement quelque 864 mètres cubes d’eau dessalée, soit 10 litres par seconde, au bénéfice d’environ 14.500 personnes, notamment dans les communes de Jebha et d’Amtar.

Lire aussi : Station de dessalement de Casablanca: le nouveau visage du partenariat Maroc-Espagne

Le projet comprend notamment l’installation d’une station compacte de dessalement utilisant la technologie de l’osmose inverse, l’équipement d’un forage d’un débit de 24,3 litres par seconde, ainsi que la réalisation de conduites destinées au transport de l’eau brute et de l’eau traitée. Il porte également sur la mise en place des ouvrages annexes et le raccordement de la station au réseau électrique à travers un transformateur dédié.

Le processus de traitement repose sur plusieurs étapes, notamment la filtration et le prétraitement, l’osmose inverse, la reminéralisation et la désinfection finale, afin de garantir une eau répondant aux normes de qualité requises pour la consommation humaine.

La mise en service de cette infrastructure permettra de renforcer les capacités locales de production d’eau potable et de diversifier les sources d’approvisionnement dans la province de Chefchaouen. Elle devrait également contribuer à réduire les risques de perturbation de la distribution et à améliorer la fiabilité du service, particulièrement durant les périodes de forte demande.

Par Said Kadry
Le 07/11/2026 à 19h30
#station de dessalement#Province de Chefchaouen#sécurité hydrique#Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation#Infrastructures

LEs contenus liés

Economie

Station de dessalement de Casablanca: le plan de financement dévoilé

Economie

Station de dessalement de Casablanca: le nouveau visage du partenariat Maroc-Espagne

Economie

Sahara: un règne, une œuvre (EP4). La station de dessalement de l’eau de mer à Dakhla: un modèle de durabilité et d’innovation

Société

Coupures d’eau à répétition à Berrechid: le gouverneur veut relier la ville à la future station de dessalement de Casablanca

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
2
Algérie: comment la planche à billets a transformé le dinar en monnaie de Monopoly
3
Algérie: la pomme de terre, affaire d’État et marqueur de l’incompétence du régime
4
Démolition ou transfert de «La Ferraille de Salmia» à Casablanca? L’incertitude plane
5
Visite guidée au vivarium du Jardin zoologique national de Rabat
6
Retour à Paris: du royaume des bâtisseurs au malaise des empires
7
Voici l’origine des odeurs nauséabondes à Casablanca
8
SAMIR: l’offre d’un investisseur émirati est-elle nouvelle? Ce que l’on sait
Revues de presse

Voir plus