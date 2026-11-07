Province de Chefchaouen: mise en service de la station intégrée de dessalement de l’eau de mer à Jebha

Station de dessalement de l'eau de mer à Jebha, dans la province de Chefchaouen.

Mobilisant un investissement global d’environ 13 millions de dirhams (MDH), financé par le ministère de l’Intérieur, le projet a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de la SRM.

Cette nouvelle infrastructure permettra d’améliorer les conditions d’approvisionnement des populations de Jebha et d’Amter, tout en renforçant l’offre hydrique à l’échelle locale.

Station de dessalement de l'eau de mer dans la province de Chefchaouen. DR

La station permettra de produire quotidiennement quelque 864 mètres cubes d’eau dessalée, soit 10 litres par seconde, au bénéfice d’environ 14.500 personnes, notamment dans les communes de Jebha et d’Amtar.

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Le projet comprend notamment l’installation d’une station compacte de dessalement utilisant la technologie de l’osmose inverse, l’équipement d’un forage d’un débit de 24,3 litres par seconde, ainsi que la réalisation de conduites destinées au transport de l’eau brute et de l’eau traitée. Il porte également sur la mise en place des ouvrages annexes et le raccordement de la station au réseau électrique à travers un transformateur dédié.

Le processus de traitement repose sur plusieurs étapes, notamment la filtration et le prétraitement, l’osmose inverse, la reminéralisation et la désinfection finale, afin de garantir une eau répondant aux normes de qualité requises pour la consommation humaine.

La mise en service de cette infrastructure permettra de renforcer les capacités locales de production d’eau potable et de diversifier les sources d’approvisionnement dans la province de Chefchaouen. Elle devrait également contribuer à réduire les risques de perturbation de la distribution et à améliorer la fiabilité du service, particulièrement durant les périodes de forte demande.