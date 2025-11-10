Coupures d’eau à répétition à Berrechid: le gouverneur veut relier la ville à la future station de dessalement de Casablanca

Cette déclaration intervient à la suite de la coupure soudaine de l’eau potable survenue la semaine dernière dans la ville et plusieurs zones avoisinantes, une interruption qui a duré trois jours consécutifs, du dimanche au mercredi, suscitant la colère et l’inquiétude des habitants.

Lors d’une réunion de concertation tenue le vendredi 7 novembre, le gouverneur a expliqué que la panne provenait d’un incident technique survenu sur une conduite principale de 1,6 mètre de diamètre, censée acheminer l’eau du barrage vers la station de distribution. Il a précisé que plusieurs entreprises ont été mobilisées pour réparer la défaillance dans les plus brefs délais.

«Il n’est pas normal que l’eau potable soit coupée pendant plusieurs jours. Une coupure de quelques heures peut être tolérée, mais la situation actuelle est inacceptable. Nous devons trouver une solution durable pour garantir la continuité de l’approvisionnement», a insisté Jamal Khallouq.

Le gouverneur a ajouté que la priorité pour les autorités locales est désormais de plaider pour le raccordement direct de Berrechid à la station de dessalement de Casablanca, un projet stratégique censé sécuriser durablement les besoins en eau de la région, d’autant plus que les ressources hydriques de surface connaissent un déclin marqué.