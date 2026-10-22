ABA Technology présente à Berlin la Fusion AI In-a-Box à Jensen Huang, PDG de NVIDIA

Sélectionnée par NVIDIA, leader mondial du calcul accéléré et des infrastructures d’IA, ABA Technology a présenté Fusion AI In-a-Box au GTC Berlin 2026. Cet évènement international de NVIDIA rassemble les acteurs majeurs de la technologie qui façonnent l’avenir de l’intelligence artificielle.

Fusion AI In-a-Box incarne une nouvelle voie de la souveraineté associant plateforme logicielle et infrastructure de calcul intégrée. Elle couvre ainsi toute la chaîne de valeur de l’IA: données, multi-modèles, agents et computing.

Fusion AI In-a-Box permet ainsi aux entreprises et aux organisations publiques de développer et d’exploiter leurs usages d’IA localement, sans transfert de données vers le cloud, en préservant la souveraineté de leurs données, le choix de leurs modèles et le pilotage de leurs agents.

L’offre se décline en deux configurations complémentaires, déployables ensemble ou indépendamment.

Fusion AI Factory In-a-Box: développer les usages et les intégrer à l’entreprise

Fusion AI Factory In-a-Box fournit un environnement pour préparer les données, évaluer et adapter les modèles, concevoir des agents intelligents et automatiser les workflows.

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Elle associe Fusion Data, Fusion Forge, Fusion Agentic, Fusion Automation et Fusion Performance pour développer les applications et les intégrer aux environnements existants: systèmes d’information et applications métier (IT), équipements et systèmes industriels (OT). L’objectif: accélérer le passage de l’expérimentation à des usages opérationnels, connectés aux données et aux processus de l’organisation.

Fusion AI Inference In-a-Box: optimiser l’exécution et accompagner la montée en charge

Dédiée à l’exploitation des modèles en production, Fusion AI Inference In-a-Box associe Fusion Forge Inference, pour la gestion et l’orchestration des inférences, et Fusion Performance, pour l’observabilité et le suivi des performances. Fusion Data Platform est disponible en option selon les besoins.

Cette configuration vise à optimiser les ressources de calcul pour maîtriser le coût des traitements, la consommation énergétique et la latence, tout en suivant la qualité du service. Sa capacité peut évoluer selon les usages, les volumes et les exigences de performance.

Avec Fusion AI In-a-Box, ABA Technology ouvre une nouvelle voie de la souveraineté: donner aux organisations les moyens de construire leur IA et de l’exploiter durablement, sous leur propre contrôle.