ABA Life lève 400 MDH pour accélérer son programme d’IA clinique et son expansion internationale

ABA Life, le pôle santé d’ABA Technology, annonce la signature d’un accord d’investissement avec Admaius Capital Partners, portant sur un montant de 400 millions de dirhams. Cette opération marque une étape majeure dans la trajectoire de croissance d’ABA Life et son ambition de faire émerger, depuis le Maroc, un champion technologique, industriel et médical capable de contribuer durablement à la transformation des systèmes de santé.

La réalisation de l’opération demeure soumise aux conditions usuelles de finalisation ainsi qu’à l’autorisation du Conseil de la concurrence du Royaume du Maroc.

Cet investissement accompagnera une nouvelle phase de croissance structurée autour de trois priorités: accélérer le programme «AI for Sovereign Health» à travers Mediot AI et le développement d’une nouvelle génération de solutions d’intelligence clinique; industrialiser et déployer à grande échelle les technologies, infrastructures et services de santé du Groupe; accélérer son expansion sur les marchés internationaux.

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En capitalisant sur ses capacités technologiques, industrielles et médicales, ABA Life ambitionne de développer depuis le Maroc des solutions souveraines, accessibles et capables d’être déployées à grande échelle. Cette stratégie repose sur une conviction: l’innovation technologique doit se traduire en progrès concret pour les patients, en performance pour les systèmes de santé et en création de valeur économique et sociétale durable.

«En cinq ans, nous avons démontré qu’il était possible de construire depuis le Maroc un modèle technologique, industriel et opérationnel de santé rentable et capable de se déployer à grande échelle. Cette levée de fonds marque le début d’une nouvelle phase: celle de l’accélération et de l’internationalisation. Notre ambition est de faire émerger depuis le Maroc un champion technologique et médical capable de contribuer durablement à la transformation des systèmes de santé. Avec AI for Sovereign Health, nous voulons développer une nouvelle génération d’intelligence clinique et de solutions de santé souveraines, et les porter sur les marchés internationaux», déclare Mohamed Benouda, président-fondateur d’ABA Technology.

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«Dès le début de nos échanges, nous avons été impressionnés par ce qu’ABA Life a construit: un opérateur de santé intégré associant dispositifs médicaux, infrastructures connectées, opérations de soins et technologies propriétaires développées au Maroc. Nous sommes heureux d’accompagner Mohamed Benouda et ses équipes dans cette nouvelle phase de croissance et d’expansion internationale», déclare Selim Ettriqui, directeur Maroc et Afrique de l’Ouest chez Admaius Capital Partners.

«ABA Life réunit les caractéristiques que nous recherchons dans nos investissements: une équipe entrepreneuriale ambitieuse, un modèle économique éprouvé, de solides fondations technologiques et un potentiel significatif de passage à l’échelle. Nous sommes convaincus de sa capacité à devenir un acteur HealthTech de référence internationale et sommes heureux de soutenir cette ambition», déclare Marlon Chigwende, managing partner chez Admaius Capital Partners.