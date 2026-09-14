ABA Fusion AI retenue par NVIDIA pour exposer au CTG Berlin 2026

Sélectionnée par le géant mondial NVIDIA, ABA Fusion AI franchit un cap majeur dans son expansion internationale. Du 20 au 22 octobre 2026 à Berlin, la filiale d’ABA Technology prendra part au salon GTC 2026, un rendez-vous mondial de premier plan pour les acteurs des nouvelles technologies. Cette vitrine internationale permettra de valoriser une architecture technologique entièrement conçue au Maroc, dont l’ambition est de faire passer les entreprises et les institutions de la simple phase d’expérimentation à une véritable industrialisation de l’IA au cœur de leurs opérations.

Pour répondre aux exigences de performance et de sécurité des organisations, la structure présentera à cette occasion la nouvelle génération de son infrastructure de calcul baptisée Fusion Computing System. Ce matériel de pointe est pensé pour déployer la puissance de calcul au plus près de la donnée, garantissant ainsi des performances d’inférence optimales, une grande efficacité énergétique et une souveraineté numérique absolue.

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L’approche développée par ABA Fusion AI s’appuie sur des déploiements concrets au sein d’environnements exigeants. Ses technologies trouvent déjà des applications directes dans la santé à travers le pilotage des infrastructures médicales, dans l’industrie grâce à la maintenance prédictive et l’optimisation des procédés, ou encore dans le secteur public via des architectures souveraines de gestion. Elles s’étendent également aux domaines de la sécurité et des infrastructures critiques, où elles offrent des capacités d’analyse et d’aide à la décision en temps réel.

Cette reconnaissance internationale vient valider la vision du groupe quant au développement d’un écosystème technologique à forte valeur ajoutée. Comme le souligne Mohamed Ben Ouda, président-fondateur d’ABA Technology, cette sélection par NVIDIA constitue une étape importante pour démontrer qu’il est possible de bâtir depuis le Maroc une infrastructure d’IA souveraine, performante et alignée sur les meilleurs standards mondiaux, afin de faire émerger des solutions locales à portée internationale.