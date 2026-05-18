Derb Ghallef: entre modernisation annoncée et peur de perdre l’âme de la joutiya

Les derniers développements entourant le projet de restructuration de la joutiya de Derb Ghallef à Casablanca plongent les centaines de commerçants du site dans l’expectative. Ces professionnels suivent avec une attention particulière les discussions engagées au sein du Conseil de la ville autour du projet de transformation de ce marché emblématique de la métropole en un complexe commercial et de services moderne, de type «mall», tout en préservant son identité historique et son rôle économique.

Les déclarations des élus et des autorités locales, insistant sur la préservation de la vocation commerciale et patrimoniale du site ainsi que sur la garantie des droits des commerçants, ont néanmoins contribué à apaiser partiellement les inquiétudes. Pour de nombreux professionnels, ce projet pourrait offrir une réponse attendue depuis longtemps aux dysfonctionnements chroniques du marché, notamment les incendies à répétition, les vols et la dégradation des infrastructures.

Pour Abdelmounaim Madkar, président de l’Association Souk Salam à Derb Ghallef, la validation par le Conseil de la ville de la procédure d’expropriation pour utilité publique constitue un tournant décisif et une étape majeure vers la concrétisation du projet.

Selon lui, les commerçants accueillent favorablement cette évolution, qui devrait permettre d’améliorer les conditions de travail, de renforcer la sécurité et de moderniser l’organisation du site. Il rappelle également que ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de restructuration et de renouvellement urbain de Casablanca, avec un plan d’aménagement déjà approuvé pour l’arrondissement du Maârif, dans l’attente du feu vert définitif de l’Agence urbaine.

Restructuration de Derb Ghallef: les commerçants entre espoir et vigilance. (A.Gadrouz/Le360).

Les responsables ambitionnent, en réalité, de transformer Derb Ghallef en une vitrine commerciale moderne à la hauteur du statut de métropole de Casablanca. Les commerçants, de leur côté, ne s’opposent pas à cette mutation, mais insistent sur la nécessité de préserver l’identité singulière qui fait la réputation du site depuis des décennies.

Car la joutiya de Derb Ghallef ne se résume pas à un simple marché. Au fil des années, elle s’est imposée comme un véritable espace économique et social, devenu une destination incontournable pour les consommateurs à la recherche de produits électroniques, de technologies, de vêtements ou encore de meubles à des prix accessibles.

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Un ancien commerçant, actif sur le site depuis plus de cinquante ans, témoigne de cette transformation progressive. Il se souvient qu’à ses débuts, Derb Ghallef était principalement un marché dédié au mobilier d’occasion, avant d’évoluer progressivement vers un espace plus structuré et spécialisé, attirant artisans et professionnels issus de différents secteurs. Selon lui, le projet de restructuration pourrait contribuer à une meilleure organisation du site sans pour autant effacer son héritage populaire, à condition de préserver l’esprit qui a façonné l’identité du marché au fil des décennies.

Si le projet bénéficie globalement d’un accueil favorable, il suscite néanmoins de nombreuses interrogations parmi les commerçants. Ces derniers plaident pour une démarche participative associant les professionnels à toutes les étapes du processus, de la conception à la mise en œuvre. Ils insistent notamment sur la nécessité d’assurer la continuité de l’activité commerciale, plusieurs milliers de familles dépendant directement de l’économie générée par la joutiya. Les professionnels appellent ainsi à la mise en place de solutions transitoires permettant de maintenir l’activité pendant la durée des travaux, sans interruption brutale.

Les autorités rassurent

Les professionnels craignent également de voir Derb Ghallef perdre son identité populaire au profit d’un modèle de centre commercial fermé. Pour de nombreux commerçants, l’attractivité du lieu repose précisément sur son ouverture, sa diversité et ses prix accessibles, qui en font un espace intergénérationnel et socialement mixte.

À rappeler que le Conseil de la ville de Casablanca a reporté le vote final portant sur les deux points relatifs à l’expropriation du terrain abritant la joutiya, dans l’attente d’une prochaine session. Le prix retenu par la commission administrative d’évaluation a été fixé à 1.500 dirhams le mètre carré, tandis que plusieurs aspects juridiques et financiers liés au projet restent encore à finaliser.

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Pour les autorités locales, l’objectif affiché est clair. Le secrétaire du Conseil de la commune de Casablanca et président de l’arrondissement du Maârif, Abdessadeq Mourchid, souligne que le projet vise à préserver cet espace économique tout en le modernisant. Selon lui, il s’agit de transformer le site en un complexe commercial et de services capable de conjuguer modernité et préservation du «caractère de la joutiya».

Entre ambition de modernisation et crainte d’une dilution de son identité, la joutiya de Derb Ghallef se trouve aujourd’hui à un tournant décisif de son histoire. Le défi sera désormais de réussir une réhabilitation capable de concilier transformation urbaine et préservation de la mémoire commerciale et sociale de l’un des espaces marchands les plus emblématiques du Maroc.