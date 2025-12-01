La joutiya de Derb Ghallef bientôt remplacée par un mall moderne de plus de 7 hectares

La commune urbaine de Casablanca examinera, ce mardi, lors de sa session extraordinaire, le nouveau plan d’aménagement urbain de l’arrondissement Maârif, en vue de donner son avis définitif sur le projet.

D’après le quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du mardi 2 décembre, «le nouveau projet prévoit le réaménagement de la joutiya de Derb Ghallef, temple du commerce informel, notamment d’articles électroniques et électroménagers, selon une nouvelle configuration urbanistique pour valoriser l’espace urbain et environnemental».

Ainsi, «le complexe informel, réputé à l’échelle mondiale, cédera la place à un nouveau centre commercial moderne avec une nouvelle vision architecturale et urbanistique sur une superficie de 72 672 m², soit plus de 7,2 hectares», précisent les sources du quotidien.

«Le nouveau site, qui sera entouré de deux grands espaces verts, sera accessible via des routes d’une largeur de 20 mètres et l’extension d’autres avec des accès aux parkings pour éviter les embouteillages dans cette zone du centre de Maârif», indiquent les mêmes sources.

La zone préservera cinq immeubles pour leur valeur historique et patrimoniale, tout en prévoyant l’élargissement de certains tronçons du boulevard Anoual qu’emprunte le tramway.

Le secteur Derb-Ghallef, délimité au nord par la rue El Kadissia, au sud par la rue Léonard-de-Vinci, à l’ouest par le boulevard 9 Avril et à l’est par le boulevard Abdelmoumen, sera donc complètement transformé en une nouvelle zone commerciale moderne avant le coup d’envoi du Mondial 2030.

La concrétisation de cette nouvelle configuration reste toutefois liée à l’accélération des procédures d’expropriation de propriété, puisque le terrain appartient au domaine communal, mais aussi aux concertations avec plus de 3 000 commerçants et artisans directement concernés par le projet.