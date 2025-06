Derb Omar, Derb Ghallef: l’avenir des plus célèbres marchés de Casablanca expliqué par Rmili

Nabila Rmili, maire de Casablanca, a présenté les grandes lignes d’un vaste programme visant à réhabiliter et à reloger plusieurs marchés emblématiques du centre-ville, notamment ceux de Derb Ghallef et de Derb Omar. S’exprimant lors d’une émission radiophonique, elle a précisé que «le plan d’aménagement destiné au souk de Derb Ghallef offrirait une nouvelle physionomie à ce marché. Elle a souligné que ce dernier occupe actuellement un terrain privé, échappant ainsi au domaine communal», rapporte Al Ahdath Al Maghribia du 4 juin. Toutefois, le conseil de la ville œuvrerait activement à l’acquisition de ce foncier afin d’engager ultérieurement sa valorisation, dans le souci de préserver son identité tout en lui offrant une renaissance éloignée de son aspect actuel.

Concernant le célèbre marché de Derb Omar, situé au cœur palpitant de la cité, Rmili a indiqué que le projet prévoit le transfert des entrepôts de stockage vers la nouvelle plateforme logistique de Médiouna, à l’entrée de Casablanca. Cette mesure répond à l’impossibilité croissante pour les poids lourds de stationner dans le centre-ville. Elle a néanmoins rassuré les propriétaires privés, précisant qu’ils conserveraient leurs locaux pour l’exposition de leurs produits en showrooms, sachant que l’activité de stockage et de vente en gros serait reléguée à l’extérieur de la métropole.

Parallèlement, de vifs débats agitent la région de Sidi Othmane, suite à l’entame par le conseil de la ville des procédures de transfert des marchés de gros vers la périphérie. Cette démarche s’inscrit dans un plan plus large destiné à concrétiser le gigantesque projet technologique «Casablanca Tech Valley». La décision, englobant des sites vitaux tels que le marché Crio, le marché aux poissons et les abattoirs municipaux, a suscité une vive colère parmi les commerçants et professionnels concernés. Ces derniers perçoivent le déplacement, notamment vers Had Soualem, comme une menace directe contre leur gagne-pain et un coup sévère porté aux catégories vulnérables qui dépendent de ces souks pour subvenir à leurs besoins quotidiens à des prix abordables. Pour nombre de ces acteurs économiques, ce transfert ne constitue pas un simple changement d’adresse, mais incarne une transformation radicale d’un mode de vie et des relations socio-économiques patiemment tissées au fil des décennies au sein de Sidi Othmane.

La maire a toutefois tenu à apporter une précision essentielle: les rumeurs circulant au sujet d’un éventuel déplacement des marchés de «Garage Allal» et de «Lakria» seraient dénuées de tout fondement. Seuls, le marché de gros des fruits et légumes, les abattoirs municipaux, le marché aux poissons de l’arrondissement de Sidi Othmane et le marché de volailles de l’arrondissement de Hay Mohammadi sont effectivement concernés par un transfert vers la ville industrielle de Had Soualem dans les années à venir.