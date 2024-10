Derb Ghallef: le Conseil de la Ville de Casablanca souhaite exproprier son terrain

C’est un dossier qui avait longtemps fait polémique, sans qu’une solution concrète ne soit trouvée. Le Conseil de la Ville de Casablanca pourrait le débloquer lors de sa prochaine session d’octobre.

Le titre foncier sur lequel se trouve le marché de Derb Ghallef qui, pour rappel, appartient à des parties privées qui ont longtemps réclamé sa récupération, ou à défaut qu’une solution leur soit trouvée, devrait faire l’objet d’une décision d’expropriation, qui sera soumise au vote des élus.

Selon Al Akhbar de ce mercredi 2 octobre, qui se consacre aux principaux projets qui devraient être adoptés lors de la prochaine session du Conseil de la Ville de Casablanca, ses élus souhaitent procéder à l’expropriation du terrain sur lequel est aménagé le marché de Derb Ghallef, dans le but de procéder à sa requalification, une fois que le titre foncier sera récupéré. Aucune autre information n’a filtré pour l’heure.

Plusieurs autres projets, eux aussi concernant d’autres titres fonciers, sont programmés au cours de cette session, dont celui de l’annulation d’un accord d’échange avec le groupe immobilier Al Omrane, portant sur des lots de terrain de plus de 8229 mètres carrés, situés sur le boulevard Bir Anzarane.

D’autres accords, qui avaient été antérieurement passés avec ce groupe immobilier devraient également être réétudiés.

Il en est de même du partenariat conclu avec la Société de développement local (SDL) Casa Event, dont le contrat de gestion du Complexe Al Amal et ses annexes devrait être annulé.

Le contrat de gestion de l’église du Sacré-Cœur, pris en charge par cette SDL devrait aussi être annulé, à cause de «l’absence d’un cadre réglementaire permettant de recruter cette société pour la mission qui souhaitait lui confier la ville. Un cahier des charges devrait d’ailleurs bientôt être élaboré afin de figer les conditions dans lesquelles cet édifice [religieux] sera géré à l’avenir», écrit à ce propos Al Akhbar.

Autre SDL dont un contrat devrait être annulé lors de cette session: Casa Aménagement, dont le partenariat conclu avec l’arrondissement de Hay Hassani, la Commune urbaine et la Région, «portant sur le réaménagement et la requalification du marché Saâda et du complexe commercial artisanal de Lissasfa, fait également partie des annulations que devront voter les élus», indique le quotidien.

Selon Al Akhbar, le Conseil de la ville de Casablanca souhaite annuler, au cours de la prochaine session, plusieurs accords et partenariats, ayant un point en commun: ils portent quasiment tous sur des projets programmés il y a quelques années, mais dont la réalisation a tardé, ou n’a pu se concrétiser.

La session d’octobre du Conseil de la Ville devrait se tenir en début de semaine prochaine, pour sceller tous ces accords, de même que pour prendre une décision concernant plusieurs autres projets à l’ordre du jour.