Mhidia décrète la liquidation de Casa Patrimoine

C’est acté. Le wali de Casablanca, Mohamed Mhidia, a activé le processus de dissolution de la société de développement local (SDL) Casa Patrimoine. C’est ce qu’indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 1er octobre, précisant que cette mesure a été prise lors d’une assemblée générale présidée par Mhidia.

«L’analyse approfondie du rôle, de la situation et du coût de la SDL a abouti au constat de sa totale inutilité», lit-on. La décision a été soumise au Conseil de la ville qui devra rendre son verdict lors de sa session d’octobre, prévue dès jeudi prochain.

«Casa Patrimoine sera ainsi la première parmi les SDL en voie de liquidation, les investissements qui y ont été injectés s’étant avérés infructueux. Dans une logique d’optimisation, d’autres SDL seront amenées à fusionner», lit-on.

Bras armé de la mairie dédié à la sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine culturel matériel, immatériel et naturel de la ville, Casa Patrimoine aurait tardé à concrétiser plusieurs projets lancés et financés dans le cadre de conventions signées avec les Conseils des collectivités territoriales, le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Culture. Il s’agit notamment de la mise à niveau du centre-ville historique, de la réhabilitation des passages historiques Botbol, El Glaoui, Sumica et Tazi, ou encore de la restauration des façades du boulevard Mohammed V.

Ces projets ont pour la plupart été suspendus. Au final, des millions de dirhams ont été dépensés sans aucun impact sur le développement de la ville et sur la promotion de son image.

Une fois la liquidation de Casa Patrimoine actée, les élus du Conseil de la ville vont devoir désigner l’entité qui prendra la relève, qui sera selon toute vraisemblance la SDL Casa Aménagement. Celle-ci aura pour première mission d’honorer les engagements pris par Casa Patrimoine dans le cadre de conventions avec les collectivités territoriales et autres partenaires institutionnels.