Réhabilitation de la joutia de Derb Ghallef: les commerçants montent au créneau et exigent d’être associés

Situé au centre de la capitale économique, Derb Ghallef reste l’un des marchés les plus fréquentés de Casablanca. Électronique, pièces détachées, produits d’occasion: le site attire chaque jour des milliers de visiteurs, venus de toute la ville et d’ailleurs. Un dynamisme que le conseil de la ville entend préserver, tout en lançant un vaste chantier de réaménagement.

Les responsables planchent actuellement sur un nouveau plan d’aménagement dédié à la joutia de Derb Ghallef. Contrairement à d’autres opérations de restructuration, le marché ne sera ni déplacé ni transféré vers un autre site. L’objectif est de lui offrir un nouveau visage tout en maintenant son implantation actuelle.

Ce projet prévoit une réhabilitation complète du marché, tout en respectant son identité, a récemment dévoilé, Nabila Rmili, maire de Casablanca. Actuellement installé sur un terrain appartenant à des propriétaires privés, le site pourrait prochainement passer sous le giron de la commune. La maire a précisé que le conseil de la ville œuvre actuellement à l’acquisition du foncier afin de pouvoir valoriser et moderniser le site, tout en veillant à préserver son identité originelle.

Face à ces annonces, les commerçants de la joutia s’organisent. L’association des commerçants «Souk Salam Derb Ghallef», qui regroupe de nombreux professionnels de la joutia, multiplie les échanges avec les autorités locales pour défendre les intérêts des vendeurs.

Au sein de la joutia de Derb Ghallef à Casablanca. (A.Gadrouz/Le360)

«Nous avons présenté plusieurs propositions concrètes afin que la réhabilitation se fasse sans mettre en péril notre stabilité économique et sociale», explique Abdelmounim Moudkir, président de l’association. Parmi les principales demandes figure la nécessité de réaliser les travaux en plusieurs phases. «Il est impératif d’éviter une fermeture totale du marché, qui entraînerait des pertes importantes pour les commerçants et mettrait en danger leurs revenus», souligne-t-il.

Les commerçants insistent également sur le respect du caractère populaire et traditionnel du marché. «Nous souhaitons conserver l’esprit de la joutia, tout en modernisant les équipements», ajoute Abdelmounim Moudkir. Ils demandent ainsi la création de sanitaires propres, la rénovation des réseaux d’assainissement, l’amélioration de la ventilation et de l’éclairage, ainsi que l’aménagement de passages organisés pour fluidifier la circulation des clients et réduire les encombrements internes.

Enfin, les représentants des commerçants réclament d’être pleinement associés au suivi du chantier. «La réussite du projet dépend de la concertation. Nous demandons la création de comités mixtes qui veilleront au bon déroulement des travaux, au respect du calendrier et des engagements pris», conclut le président de l’association.

En lançant cette ambitieuse opération de modernisation, Casablanca cherche à préserver l’un de ses symboles économiques tout en l’adaptant aux exigences d’une ville moderne. Un défi où les attentes des commerçants et la vision des responsables devront trouver un terrain d’entente.