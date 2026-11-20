Le face-à-face télévisé entre Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol et chef du Parti socialiste (PSOE), et Alberto Núñez Feijóo, dirigeant du Parti populaire (PP), principale formation de droite, durait depuis plus d’une heure lorsque les deux candidats ont abordé les questions migratoires et la politique étrangère. Feijóo a alors trouvé son sujet de prédilection. En moins de trois minutes, il a prononcé six fois le mot «Maroc», contre trois pour Sánchez. Rabat est devenu le fil conducteur d’une offensive où les accusations se sont succédé, sans que les preuves suivent.

«J’aurais aimé vous entendre dire que vous ne dépendez pas de Rabat», a lancé Feijóo, avant d’affirmer que «le premier problème de la politique étrangère espagnole a été sa relation avec le Maroc».

Le dirigeant conservateur a ensuite enchaîné sur les arrivées de migrants à Sebta, qu’il a qualifiées d’«invasion», puis sur le changement de position de Madrid concernant le Sahara. «Qu’avez-vous obtenu en échange?», a-t-il demandé, avant de revenir à la charge avec une autre question. «Que devez-vous au Maroc?»

L’enchaînement était soigneusement construit. D’un côté, le soutien espagnol au plan marocain d’autonomie. De l’autre, les événements migratoires de Sebta. Entre les deux, Feijóo a laissé planer le soupçon d’un arrangement secret, sans présenter le moindre élément établissant un lien entre ces dossiers.

Le ton n’a pas encore atteint celui de Vox, mais le registre est désormais familier. Dépendance supposée à l’égard de Rabat, migrants désignés comme des «envahisseurs», accusations d’une opération marocaine contre l’Espagne. Autant de thèmes qui occupent une place centrale dans le discours du parti d’extrême droite dirigé par Santiago Abascal.

Ce rapprochement rhétorique intervient alors que Feijóo laisse ouverte la possibilité de gouverner avec Vox après les élections législatives du 29 novembre. La veille du débat, le chef du PP avait déclaré que cette formation ne lui avait fixé «aucune ligne infranchissable», sans exclure de nouveaux accords si une majorité parlementaire l’exigeait.

Sur le Sahara, Feijóo s’accroche à l’argument des «50 ans»

Feijóo a également reproché à Pedro Sánchez d’avoir rompu unilatéralement avec «50 ans de position» espagnole sur le Sahara, sans consulter le Parlement. L’accusation renvoie au tournant diplomatique de mars 2022, lorsque Madrid a officiellement considéré le plan marocain d’autonomie comme la base «la plus sérieuse, crédible et réaliste» pour parvenir à une solution politique. Cette décision avait marqué une rupture avec la prudence traditionnellement affichée par les gouvernements espagnols sur ce dossier.

Mais l’argument des «50 ans» laisse de côté une évolution majeure du contexte international. La résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies a placé l’initiative marocaine d’autonomie au cœur du processus de négociation, en reconnaissant qu’une autonomie véritable sous souveraineté marocaine pourrait constituer une solution viable au différend. Le soutien de Madrid ne peut donc plus être présenté comme une initiative espagnole isolée, prise uniquement pour satisfaire Rabat.

L’évolution diplomatique s’est également manifestée à l’Assemblée générale des Nations unies, le 10 novembre. Après le veto russe qui a conduit au non-renouvellement du mandat de la MINURSO, la mission onusienne déployée au Sahara, l’Union européenne a regretté le blocage de Moscou et réaffirmé son soutien au processus politique des Nations unies fondé sur la proposition marocaine d’autonomie.

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Au Conseil de sécurité, la Russie avait été la seule à voter contre le projet de résolution présenté par les États-Unis, qui avait recueilli onze voix favorables et trois abstentions. Washington, Paris et Londres avaient soutenu le texte. Pedro Sánchez défend depuis plusieurs années le plan d’autonomie marocain comme la voie la plus réaliste vers un règlement politique.

Feijóo était libre de contester cette orientation, de critiquer les conditions dans lesquelles elle avait été adoptée ou de présenter la solution que son parti entend défendre. Il a préféré revenir sur l’idée d’une concession secrète à Rabat, sans évoquer la place désormais accordée à l’initiative marocaine au Conseil de sécurité et dans les positions européennes. La diplomatie internationale a évolué. L’argumentaire de Feijóo, lui, est resté figé sur le changement de cap espagnol de 2022.

Sebta: Sánchez oppose le rapport du CNI aux accusations de Feijóo

Lorsque Feijóo lui a demandé ce qu’il devait au Maroc, Pedro Sánchez a répondu qu’en tant que chef du gouvernement, il devait s’appuyer sur des «faits avérés, et non sur des suppositions». Il a ensuite cité le rapport du Centre national du renseignement espagnol (CNI), transmis à la juge María Tardón, chargée d’enquêter sur les événements survenus à Sebta les 30 et 31 juillet. Daté du 11 novembre et rendu public avant le débat, ce document indique qu’aucune preuve ne permet d’établir que les arrivées de migrants ont été «provoquées, planifiées ou coordonnées» par les autorités marocaines.

Les services de renseignement espagnols ont également constaté que les appels à rejoindre Sebta avaient circulé sur les réseaux sociaux, sans pouvoir identifier un organisateur unique lié à l’appareil d’État marocain.

C’est pourtant dans ce contexte que Feijóo a formulé l’une de ses accusations les plus graves. «Des navires de la Marine marocaine escortaient les envahisseurs», a-t-il affirmé, avant d’accuser Sánchez d’avoir dissimulé cette information pendant plusieurs mois. Il ne s’agit pas d’une simple critique de la politique migratoire du gouvernement espagnol. En tenant de tels propos, le chef du PP impute directement aux forces armées d’un pays voisin une opération dirigée contre l’Espagne, tout en accusant son propre gouvernement d’en avoir couvert les agissements. Une double accusation aux implications diplomatiques considérables.

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Or, au cours du débat, Feijóo n’a présenté aucun élément permettant d’étayer ses affirmations. Et celles-ci se heurtent aux conclusions du rapport du CNI, qui n’a établi aucune preuve d’une opération organisée par les autorités marocaines.

Ce rapport ne répond certes pas à toutes les interrogations sur les événements de Sebta. Mais il fixe une limite claire à ce qui peut être affirmé sur la base des investigations disponibles. La participation éventuelle de certains individus ne suffit pas à démontrer qu’une opération aurait été planifiée et coordonnée par l’État marocain. Encore moins que des bâtiments de sa Marine auraient escorté les migrants. Feijóo a néanmoins présenté cette accusation comme un fait établi, sans produire les preuves qu’une affirmation d’une telle gravité exige.

Critiquer la coopération avec Rabat sans proposer d’alternative

Pedro Sánchez a également souligné une autre contradiction dans le discours de son adversaire. «Au Parlement européen, vous avez proposé la suspension de l’accord stratégique avec le Maroc», lui a-t-il reproché. La remarque vise les initiatives du PP au niveau européen concernant le partenariat entre l’Union européenne et le Royaume.

Feijóo accuse régulièrement le gouvernement espagnol de mal gérer ses relations avec Rabat. Mais la suspension du cadre de coopération stratégique avec le Maroc, évoquée par Sánchez, soulève une question que le chef de l’opposition n’a pas véritablement éclaircie pendant le débat.

Comment entend-il gérer les relations avec un voisin essentiel à la coopération migratoire, à la sécurité et à la lutte contre la criminalité organisée, s’il souhaite simultanément affaiblir les instruments de ce partenariat? Cette interrogation prend un relief particulier alors que Madrid et Rabat viennent précisément de réaffirmer leur volonté de renforcer leur coopération judiciaire contre la criminalité organisée et transfrontalière.

À l’issue de cette séquence consacrée à la politique étrangère, Feijóo n’avait apporté aucune preuve de l’opération marocaine qu’il dénonçait. Il n’avait pas davantage précisé quelle solution son parti défendrait pour le Sahara ni comment il entendait organiser les relations avec Rabat après avoir mis en cause les mécanismes de coopération existants.

Restent six mentions du Maroc en moins de trois minutes, le recours au terme «invasion» et une question sur une prétendue dette de Sánchez envers Rabat, demeurée sans fondement démontré. À neuf jours des élections législatives, Feijóo a ainsi choisi de faire du Maroc l’un des principaux ressorts de son offensive contre Sánchez. Une stratégie qui reprend plusieurs thèmes chers à Vox, ce même parti avec lequel le PP envisage de nouveau une alliance gouvernementale. Le Maroc a occupé une place de choix dans le réquisitoire de Feijóo. Ce qui a beaucoup moins trouvé sa place dans son intervention, ce sont les preuves de ses accusations et les contours d’une véritable politique à l’égard du voisin marocain.