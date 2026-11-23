Le projet de loi de finances 2027 prévoit de relever de 100 dirhams la taxe intérieure de consommation appliquée aux cigarettes électroniques, avec une extension à l’ensemble du matériel utilisé: appareils, réservoirs vides, batteries. La TIC passerait de 50 à 100 dirhams pour les cigarettes jetables préremplies et de 1 à 2 dirhams pour le liquide, rapporte le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 23 novembre.

Selon une simulation de la profession, le prix d’un jetable prérempli de 2 ml passerait de 180 à 240 dirhams (+33%), celui d’un appareil vide de 200 à 320 dirhams (+60%), celui d’un pod vide de 60 à 180 dirhams (+300%) et celui d’un liquide de 10 ml de 70 à 90 dirhams (+28%). Le Collectif des importateurs, distributeurs et commerçants du secteur du vapotage au Maroc a saisi le ministre des Finances et la Direction générale des impôts pour les alerter sur les conséquences économiques et fiscales de cette hausse.

Un opérateur majeur cité par le journal qualifie la mesure de choc pour la trésorerie des importateurs officiels, qui devront doubler leur capital pour importer le même volume que l’an dernier. Il estime aussi que la vape deviendrait un produit de luxe pour les consommateurs à revenu faible ou moyen, la consommation d’un mois équivalant à 30% du SMIG.

La cible principale, les 20-28 ans aux petits salaires, serait la plus sensible au prix et se rabattrait sur des produits moins chers et plus dangereux. Le consommateur ne cesse pas de fumer, il change de circuit d’approvisionnement en recourant à l’informel, de sorte que l’objectif de santé ne serait pas atteint. Le journal rappelle que Fouzi Lekjaa, ministre des Finances, a lui-même déclaré récemment qu’une hausse des taxes ne garantissait pas une baisse de la consommation.

Le secteur invoque déjà l’effet des mesures précédentes. La hausse de la TIC de 50 dirhams en 2025 sur les jetables, suivie de l’entrée en vigueur des normes sur la cigarette électronique en février 2026, a fait basculer plus de 50% de la consommation vers l’informel. Les circuits d’approvisionnement restent l’Espagne et la Chine, via Ceuta et Melilla et les colis postaux non déclarés, avec des ventes sans facture ni traçabilité.

Une nouvelle hausse pourrait faire passer près de 70% des ventes hors circuit formel, ce qui se traduirait par une perte de recettes fiscales plutôt que par le gain attendu. Les vapes shops agréés et les bureaux de tabac, qui supportent droits de douane, TIC et TVA, ferment pendant que les ventes se déplacent vers les réseaux digitaux et l’e-commerce. Cette contraction menace plus de 3.000 emplois directs et indirects, selon la profession, qui dénonce la destruction d’une filière jeune née en 2022 au profit d’un réseau informel sans emploi déclaré ni cotisation sociale.