Japan Tobacco International inaugure une nouvelle usine de fabrication de cigarettes au Tétouan Park

C’est en présence de hauts responsables du groupe Japan Tobacco International (JTI), de représentants des autorités marocaines et de diplomates étrangers que le fabricant international de tabac a procédé, jeudi 15 janvier, à l’ouverture officielle de son usine de Tétouan Park. Validé en janvier 2024 par la Commission nationale des investissements, le projet s’inscrit dans le nouveau pacte de l’investissement et la stratégie nationale de substitution aux importations.

Le site industriel, conçu pour répondre en priorité aux besoins du marché local, constitue un jalon majeur dans la stratégie de croissance régionale de JTI, qui pilote depuis Casablanca ses opérations sur 12 marchés en Afrique du Nord et de l’Ouest.

«Ce projet illustre l’engagement fort et durable de JTI en faveur du développement économique et social du Maroc, et marque le début d’une nouvelle phase pour nos activités régionales», déclare José Luis Amador, directeur général de JTI Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest. «Le Royaume offre des atouts majeurs, notamment la qualité de ses talents, la modernité de ses infrastructures et la fiabilité de ses partenaires institutionnels», ajoute-t-il.

De son côté, Phil Livingston, vice-président senior en charge de la chaîne d’approvisionnement mondiale a mis en avant la dimension industrielle et stratégique du projet. «Nous cherchons en permanence à renforcer la résilience, l’efficacité et la flexibilité de notre empreinte industrielle mondiale. L’ouverture de cette usine porte à 37 le nombre de nos sites de production dans le monde, avec une capacité initiale de cinq milliards de cigarettes par an», déclare-t-il.

«À moyen terme, nous travaillerons avec les autorités marocaines pour explorer des opportunités d’exportation, notamment vers les marchés d’Afrique de l’Ouest, avec une capacité d’extension pouvant atteindre dix milliards de cigarettes par an», confirme-t-il.

Construit en moins de 18 mois sur une superficie de 4,7 hectares, le site comprend un bâtiment industriel de 18.000 mètres carrés. Plus de 30% de ses besoins énergétiques seront couverts par l’énergie solaire, grâce à l’intégration de technologies innovantes et conformes aux standards environnementaux du groupe. «Nous célébrons aujourd’hui l’ouverture officielle de notre usine de Tétouan Park, dont la construction a débuté en juillet 2024 et dont la production a été lancée fin 2025», déclare Charlotte du Clossel, directrice des affaires publiques et de la communication de JTI.

«Nous sommes très honorés par la confiance des autorités marocaines et par l’accompagnement constant du ministère de l’Industrie et du Commerce, du Centre régional d’investissement, des autorités provinciales de Tétouan et de l’Administration des douanes», ajoute la responsable. «Le Maroc est pour nous une véritable terre d’accueil. Cet investissement n’est qu’une étape, car nous ambitionnons de rayonner depuis le Royaume vers d’autres marchés, en parfaite cohérence avec les ambitions économiques nationales», conclut-elle.