Tanger Med: le japonais JTI construit sa première green factory à Tétouan Park

La nouvelle usine, située dans la zone d’activité Tétouan Park, dont la construction débutera en août 2024, sera équipée des technologies les plus avancées pour devenir une Green Factory modèle, souligne Japan Tobacco International (JTI) dans un communiqué. À pleine capacité, cette installation créera 170 emplois directs et plusieurs dizaines d’emplois indirects, sur site et hors site dans la région.

L’objectif est également d’employer 30% de femmes, l’inclusion et l’autonomisation économique des femmes étant un pilier majeur de la politique de ressources humaines et de RSE de l’entreprise, poursuit la même source.

La capacité de production annuelle initiale de l’usine est prévue pour répondre aux besoins du marché domestique. Cette capacité pourra être augmentée pour répondre aux opportunités d’export. En effet, le Maroc est le hub de JTI pour l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest, et les équipes basées à Casablanca servent pas moins de 12 marchés.

«Ce projet inédit et historique, tant par la taille de l’investissement projeté que par son impact, illustre parfaitement la dynamique positive qui anime la province de Tétouan et notre région», a déclaré Jalal Benhayoune, directeur du CRI Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La nouvelle usine sera construite sur un terrain de 4,7 hectares à Tétouan Park, avec une surface bâtie de 18.000 m². Elle adoptera des mesures d’efficacité énergétique, telles que l’utilisation de l’éclairage LED et de systèmes de gestion automatisés pour la lumière, la climatisation et le chauffage. Un système de collecte des eaux de pluie et de recyclage de l’eau sera également mis en place pour répondre aux besoins non potables de l’usine.