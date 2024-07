Larache: lancement des travaux de construction de la nouvelle usine de PROCUMAR à l’agropole de Loukkos

Ce projet, représentant un investissement de 140 millions de dirhams sur une superficie de plus de 36.000 m², renforcera la présence de PROCUMAR dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et consolidera sa présence et son engagement envers le développement socio-économique de la province de Larache, souligne le CRI Tanger-Tétouan-Al Hoceima dans un communiqué.

Cette nouvelle usine qui vient en renforcement de ses unités déjà opérationnelles au niveau de la province, confirme l’intérêt de la société pour étendre son activité au niveau de la région et cela en raison du climat des affaires et de la maturité de l’écosystème présent, ajoute la même source.

Ce nouveau projet, dont la date de mise en service est prévue pour septembre 2025, prévoit la création d’au moins 400 emplois directs et pérennes, consolidant ainsi sa position en tant qu’un des principaux employeurs au niveau de la province de Larache.

Il contribuera également à stimuler l’économie locale et à renforcer la dynamique économique impulsée par la mise en place de l’agropole, est-il précisé.

PROCUMAR est une entreprise suisse-allemande spécialisée dans la fabrication de produits en cuir naturel, principalement des chaussures sous la marque «Rieker».

PROCUMAR est présente dans la province de Larache depuis 1992, à travers 3 usines opérationnelles, représentant un investissement direct étranger de 450 millions de dirhams, et emploie à ce jour 4.000 emplois directs stables et 4.000 emplois indirects avec un chiffre d’affaires à l’export de 330 millions de dirhams en 2023.