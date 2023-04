Lutte contre l’inflation: exonération de la TVA des produits phytosanitaires et matériels agricoles

Le gouvernement a approuvé, ce jeudi, un projet de décret visant à lever la TVA agricole sur les produits phytosanitaires et le matériel de reproduction végétale et animale destiné exclusivement à un usage agricole. Sont également concernés par cette exonération «tous les autres produits et tous les autres matériels importés et exclusivement destinés à un usage agricole».

Cette décision, importante pour les agriculteurs, vise à assurer l’approvisionnement du marché national en produits agricoles dont les prix ont connu de très fortes augmentations.

Lire aussi : Viandes rouges: races, autorisation, contrôle... ce qu’il faut savoir sur l’importation des ovins

Cette mesure et d’autres avant elle ont été prises à la suite de plusieurs réunions entre le gouvernement et les représentants de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader), de la Fédération interprofessionnelle marocaine de production et d’exportation des fruits et légumes (FIFEL), ainsi qu’avec les présidents des Chambres agricoles.