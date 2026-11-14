Société

Agriculture: les récentes pluies donnent de l’espoir aux paysans

Lors des opérations de labour, à Esshoul, dans la région de Rabat, le vendredi 13 novembre. (Y.Mannan/Le360)

Les précipitations d’automne ont été accueillies avec satisfaction par les paysans de la région de Rabat, qui soulignent que la campagne des labours pour les céréales a commencé dans de bonnes conditions.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 14/11/2026 à 15h56

Ces dernières 48 heures, le Maroc a connu une vague de pluies et de rafales de vents forts sur une grande partie du territoire avec le passage de la tempête Charles. Ces précipitations bienfaitrices ont incité les paysans à démarrer positivement la saison agricole, tout en améliorant la situation des réserves des barrages et des nappes phréatiques.

Le360 s’est déplacé à Esshoul, à 25 kilomètres de Rabat, pour s’enquérir des opérations de labours. Interrogé par nos soins, un paysan, Miloud, a exprimé sa joie de pouvoir labourer une terre détrempée. Et de préciser, conduisant son tracteur, que «les labours vont concerner tour à tour les cultures d’avoine, d’orge et de blé, avant de se terminer en semant dans les 15 jours à venir le nouveau grain».

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 14/11/2026 à 15h56
#Agriculture#Orge#Blé#Avoine

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