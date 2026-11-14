Agriculture: les récentes pluies donnent de l’espoir aux paysans

Ces dernières 48 heures, le Maroc a connu une vague de pluies et de rafales de vents forts sur une grande partie du territoire avec le passage de la tempête Charles. Ces précipitations bienfaitrices ont incité les paysans à démarrer positivement la saison agricole, tout en améliorant la situation des réserves des barrages et des nappes phréatiques.

Le360 s’est déplacé à Esshoul, à 25 kilomètres de Rabat, pour s’enquérir des opérations de labours. Interrogé par nos soins, un paysan, Miloud, a exprimé sa joie de pouvoir labourer une terre détrempée. Et de préciser, conduisant son tracteur, que «les labours vont concerner tour à tour les cultures d’avoine, d’orge et de blé, avant de se terminer en semant dans les 15 jours à venir le nouveau grain».