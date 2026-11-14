À Guercif, l’abondance des olives ne garantit pas de meilleurs revenus aux agriculteurs

Récolte des olives dans la province de Guercif, où, malgré une production abondante, le manque de main-d’œuvre, la hausse des coûts de récolte et les difficultés de commercialisation risquent de peser sur les revenus des producteurs.

À Guercif, le lancement de la campagne de récolte des olives s’accompagne d’un certain optimisme chez les agriculteurs. La production est abondante cette année, mais cette bonne performance agricole ne se traduit pas nécessairement par une amélioration des revenus des producteurs. En cause, plusieurs difficultés qui affectent la rentabilité de la filière, notamment le manque de main-d’œuvre, la hausse des charges de récolte et les contraintes liées à la commercialisation.

Hammou Hihi, agriculteur dans la commune de Houara Oulad Raho, relevant de la province de Guercif, souligne que l’abondance de la récolte contraste avec les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les producteurs. Il cite notamment la pénurie de travailleurs agricoles, devenue l’une des principales préoccupations de la campagne.

Faute de main-d’œuvre disponible localement, plusieurs agriculteurs sont contraints de faire appel à des ouvriers venus d’autres provinces. Une solution qui entraîne des dépenses supplémentaires liées au transport, à l’hébergement et à la restauration des travailleurs, alourdissant ainsi le coût global de la récolte.

À cette contrainte s’ajoute celle de la commercialisation. Selon Hammou Hihi, le prix de vente des olives oscille actuellement entre 3 et 3,5 dirhams le kilogramme, alors que le coût de production approche les 3 dirhams. Une marge particulièrement réduite au regard des investissements consentis tout au long de l’année pour l’entretien des arbres, leur irrigation et leur traitement.

Lire aussi : Huile d’olive: ces 11.000 huileries traditionnelles qui plombent la qualité

L’agriculteur relève également un écart important entre les prix pratiqués à la production et ceux supportés par le consommateur. Certaines unités de transformation achèteraient les olives à des prix relativement bas, avant de les revendre, après traitement, autour de 10 dirhams le kilogramme. Sur les marchés, les prix atteindraient ensuite entre 30 et 37 dirhams.

Pour le producteur, cette situation pénalise à la fois les agriculteurs, dont les marges restent limitées, et les consommateurs, confrontés à des prix élevés. Il appelle ainsi à un meilleur encadrement des circuits de commercialisation, à davantage de transparence dans les transactions et à un renforcement de la promotion de l’huile d’olive marocaine sur les marchés national et international. Il cite notamment les expériences de l’Espagne et de la Tunisie comme pistes d’inspiration.