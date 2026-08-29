Economie

Oléiculture: jusqu’à 80% de récolte en plus dans le nord du Maroc, le litre d’huile à 35 dirhams

La récolte oléicole s’annonce abondante dans le nord du Maroc en 2026, portée par les pluies et les nouvelles plantations. (S.Kadry/Le360)

Après plusieurs années de sécheresse et de baisse de production, la filière oléicole du nord du Maroc table sur une nette reprise en 2026. Les pluies hivernales et printanières devraient permettre une hausse de la production à Ksar El Kébir, Ouezzane et Chefchaouen et une baisse des prix de l’huile d’olive.

Par Said Kadry
Le 29/08/2026 à 18h00

La campagne oléicole de 2026 s’annonce prometteuse, avec une récolte exceptionnelle attendue par les agriculteurs du nord du Maroc, en particulier dans les régions de Ksar El Kébir, Ouezzane et Chefchaouen, ainsi que dans leurs périphéries.

Les précipitations enregistrées dans les régions du nord durant la saison hivernale écoulée ont largement contribué à l’optimisme qui règne chez les agriculteurs. Ces prévisions interviennent après plusieurs années de recul de la production sous l’effet de la sécheresse.

Les estimations préliminaires indiquent que la production d’olives pourrait augmenter cette année de 40 à 80%, aussi bien pour les oliviers bours que pour les oliviers irrigués, notamment dans les périphéries de Ouezzane et de Ksar El Kébir.

Une récolte d'olives prometteuse dans le Nord du Maroc. (S.Kadry/Le360)

Cette abondance, qu’il s’agisse des vergers anciens ou nouvellement plantés, laisse présager, selon des sources professionnelles, une période de stabilité des prix de vente et une amélioration de la qualité de l’huile locale, en particulier à Ouezzane, où le litre d’huile ne devrait pas dépasser 35 dirhams cette année.

Dans la zone d’Ain Beida, dans les environs de Ouezzane et de Chefchaouen, les agriculteurs se préparent au démarrage de la cueillette, généralement attendue après la mi-octobre, dans un climat enthousiaste.

De nombreux agriculteurs de la région prévoient une nette progression de la production. Celle-ci s’inscrit dans la continuité d’un rendement en huile déjà élevé la saison passée, renforcé par la première récolte de jeunes oliviers. Ces nouvelles plantations représentent désormais près de 75% des superficies cultivées à Ouezzane et Chefchaouen.

Lire aussi : Jerada: l’olivier, le nouvel «or vert» qui booste l’économie de la province

Les signes annonciateurs d’une bonne récolte d’olives et l’optimisme de la plupart des agriculteurs s’expliquent par les pluies de la fin de l’hiver et du début du printemps, conjugués à la récolte inattendue des jeunes arbres.

La saison s’annonce très généreuse avec une cueillette abondante de fin octobre à mi-décembre. Cette hausse de la production devrait ramener le litre d’huile sous les 35 dirhams, après avoir culminé à plus de 70 dirhams la saison précédente.

Par Said Kadry
Le 29/08/2026 à 18h00
#Olive#Huile d'olive#oléiculture#Agriculture#régions du Nord#Nord du Maroc

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