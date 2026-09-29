Rabat: la Faculté de médecine dentaire fête sa 40e promotion

La Faculté de médecine dentaire de Rabat a célébré la sortie de sa 40e promotion de jeunes lauréats.

La cérémonie s’est tenue au siège de la Faculté de médecine dentaire de Rabat (FDMR) à Al Irfane, en présence d’académiciens, de responsables du ministère de l’Enseignement supérieur et de nombreux étudiants venus célébrer la réussite de cette nouvelle génération de professionnels de la santé.

Selon un communiqué, l’événement consacre l’aboutissement d’un parcours rigoureux et met en lumière l’engagement pédagogique de la faculté à travers ses différentes filières, qui comptent cette année 157 nouveaux diplômés: 97 lauréats en médecine dentaire (doctorat et spécialités), 20 lauréats du Master MBM, 25 lauréats du DUT assistants dentaires et 15 lauréats du DUT prothésistes dentaires.

La même source souligne que cette promotion illustre la diversité des expertises dispensées par l’établissement et la forte contribution des étudiants internationaux, témoignant de l’attractivité et du rayonnement académique de l’université au-delà des frontières. Les majors de promotion ont également été mis à l’honneur. Le communiqué ajoute que l’Université Mohammed V de Rabat (UM5R) et la FMDR, piliers de l’innovation en santé, réaffirment leur engagement à former des cadres hautement qualifiés pour répondre aux défis de demain.

Dans son allocution, le président de l’UM5R, Mohammed Rhachi, a salué l’excellence de la formation dispensée par la faculté, qu’il a appelée à contribuer à un accès équitable aux soins. Il a également salué la protection sociale mise en place conformément aux orientations royales, avant de souligner la réforme de l’enseignement supérieur, qui place la santé au rang de secteur prioritaire pour la formation des professionnels.

La doyenne de la faculté, la professeure Nawal Bouyahyaoui, a abondé dans le même sens, rappelant le rôle de l’institution dans la formation des jeunes compétences dont le royaume a besoin pour conforter son progrès au sein des nations développées. Outre des étudiants marocains, dont des militaires de la santé, la faculté forme également des étudiants issus de nombreux pays d’Afrique, notamment tunisiens.