La Faculté internationale de médecine dentaire de Rabat célèbre son 10ème anniversaire

Dix ans après son lancement, la Faculté internationale de médecine dentaire de l’Université internationale de Rabat (UIR) franchit une étape symbolique de son histoire. L’anniversaire célébré le 21 novembre a réuni enseignants, partenaires et responsables institutionnels, tous venus saluer le chemin parcouru depuis 2015. Une décennie rythmée par l’essor de la formation des médecins-dentistes, le développement des infrastructures pédagogiques et l’impact croissant de la faculté sur le plan scientifique et social.

Pour le Collège des sciences de la santé de l’UIR, cette célébration marque aussi l’aboutissement d’un projet académique fondé sur la qualité et l’innovation. «Les dix ans de la faculté de médecine dentaire nous permettent aujourd’hui de faire le point sur dix ans d’activité de formation en santé buccodentaire, avec des normes pédagogiques et d’évaluation répondant aux standards internationaux», déclare professeur Najia Hajjaj-Hassouni, doyen de l’établissement.

Depuis sa création, la faculté s’est imposée comme un établissement d’excellence dans le paysage de l’enseignement dentaire au Maroc. Plus de 660 médecins-dentistes issus de cinq promotions ont déjà été formés. «C’est de la maturité que nous fêtons aujourd’hui, c’est de l’excellence pédagogique et de la constance dans la formation des médecins-dentistes du Maroc et du monde», souligne professeur Babacar Toure, doyen de la faculté. «Nos diplômés exercent aujourd’hui au Maroc comme à l’international», précise-t-il.

Au-delà de la formation, la faculté affiche également une dynamique scientifique soutenue. Bien que jeune, elle enregistre une production régulière et de qualité. «Nous avons ici une faculté toute jeune mais qui permet une production scientifique constante et de haute facture», confirme le professeur. Cette montée en puissance est aussi évoquée par la vice-doyenne. «La faculté a débuté au niveau de la recherche mais commence à prendre place et à s’imposer», explique Sonia Ghoul. «Tout l’avenir est là, et nous verrons si nous avons bien misé sur cette dynamique», ajoute-t-elle.

L’impact social de la faculté constitue un autre pilier essentiel. La clinique dentaire adossée à l’établissement a permis de traiter plus de 27.000 patients depuis son ouverture, tout en servant de terrain pratique aux étudiants. «Nous sommes une faculté qui a un impact social à tout point de vue, au-delà de sa vocation première», affirme le doyen.

Ce dixième anniversaire a également été l’occasion de renforcer les partenariats nationaux. Les responsables de la faculté ont réuni l’ensemble des facultés de médecine dentaire du Royaume, témoignant d’une volonté d’harmoniser et de dynamiser la formation au niveau national. «Nous sommes fiers de cette collaboration et nous misons encore sur elle pour le futur de notre faculté», souligne professeur Ghoul.

À l’heure du bilan, l’UIR met donc en avant à travers la FIMD, une décennie marquée par l’exigence académique, la montée en puissance de la recherche et un engagement fort au service de la société. Une étape qui ouvre la voie à de nouvelles ambitions pour les dix prochaines années.