Economie

UIR: le Collège ingénierie & architecture organise la Job Fair 2025

Le Collège ingénierie & architecture de l’Université internationale de Rabat organise, le jeudi 30 octobre, la Job Fair 2025, un rendez-vous incontournable dédié à l’emploi, au recrutement et à la mise en relation entre les talents formés à l’UIR et les acteurs majeurs du marché du travail.

Par Contenu de marque
Le 28/10/2025 à 10h09

La Job Fair 2025, qui sera organisée par le Collège ingénierie & architecture de l’Université internationale de Rabat ce jeudi, rassemblera des entreprises de premier plan telles que Renault, Stellantis, Aptiv, Safran, Orange Business, Axa, Ventec, Aeolon Technology, AFDTech, Leyon, Auphys, Crit, Segula, TDM Aerospace et Akkodis.

Cet événement phare s’inscrit dans la continuité des initiatives menées par l’université pour favoriser l’employabilité et l’insertion professionnelle de ses lauréats. Il réunira, sur le campus de l’UIR, des entreprises nationales et internationales, des étudiants et jeunes diplômés issus des différentes filières du collège (génie informatique, aéronautique, automobile, énergies renouvelables, génie civil et architecture), indique un communiqué de l’université.

Lire aussi : L’Université Internationale de Rabat, 2ᵉ au Maroc dans le classement Times Higher Education World University Rankings 2025

L’édition 2025 adopte un format immersif et innovant, plaçant l’expérience du candidat au cœur des échanges. Au programme: visites de stands, entretiens express, séances de coaching RH, mentoring alumni, ainsi qu’un espace privilégié consacré à la signature de conventions et au renforcement des partenariats entre l’université et le tissu économique national.

Cette journée offrira aux recruteurs une occasion unique de repérer des profils qualifiés, motivés et alignés avec les valeurs de leur entreprise, tout en contribuant au développement de la marque employeur au sein d’un écosystème académique d’excellence.

