UIR: et de 2 pour l’«Autonomous Aerospace Applications Challenge»!

La deuxième édition du «Autonomous Aerospace Applications Challenge» se profile comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de robotique et d’ingénierie au Maroc. Organisé par la School of Aerospace and Automotive Engineering (SAAE), cet événement majeur réunit les talents prometteurs de l’ingénierie marocaine autour de plusieurs challenges.

Prévue pour le 22 mai 2025 au sein du campus de l’UIR à Rabat, cette compétition promet une journée riche en défis technologiques et en démonstrations de savoir-faire ingénieux.

L’événement, ouvert au grand public, se déroulera autour de trois épreuves principales. Le premier défi, le «Drone Challenge», mettra à l’épreuve la capacité des équipes à naviguer à la fois en mode automatique et manuel. Les drones devront surmonter des parcours semés d’obstacles, testant ainsi leur autonomie, leur précision de pilotage, et leur efficacité énergétique.

Le deuxième défi, inspiré des combats de sumo traditionnels, opposera des «Sumo Robots» conçus pour repousser leurs adversaires hors d’un cercle délimité. Tactique, robustesse et agilité seront les clés de la victoire dans cette compétition où la créativité et l’ingéniosité mécanique seront mises à l’épreuve.

Au-delà de la compétition, l’«Autonomous Aerospace Applications Challenge» se veut un espace de découverte et d’apprentissage, favorisant l’innovation collaborative et la mise en pratique des connaissances théoriques acquises. Cet événement vise également à rapprocher les futurs ingénieurs des réalités technologiques du secteur aéronautique et robotique, offrant ainsi une plateforme unique pour explorer les avancées en matière de robotique autonome et d’intelligence embarquée.

L’«Autonomous Aerospace Applications Challenge» de l’UIR s’affirme donc comme un catalyseur de talent et d’innovation, propulsant les jeunes ingénieurs vers l’excellence technologique tout en offrant au public une fenêtre sur les avancées les plus récentes en robotique.