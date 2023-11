Robotique: le Maroc remporte une Médaille d’or à la World Robot Olympiad à Panama

L’équipe Nova Explorers, représentant le centre Activelabs de Tanger, a remporté la Médaille d’or à la World Robot Olympiad (WRO), une compétition mondiale de robotique qui vise à promouvoir la créativité, la résolution de problèmes et les compétences en robotique chez les jeunes âgés de 8 à 19 ans.

Durant cet évènement qui s’est déroulé au Panama du 7 au 9 novembre 2023, Nova Explorers a été classée 3ème dans la catégorie Future Innovator Junior avec leur projet baptisé «Skylinker», une initiative novatrice utilisant un drone fournissant un accès réseau dans les zones sinistrées par le séisme du 8 septembre 2023.

Lire aussi : IA: le développeur de ChatGPT, OpenAI, promet des «superpouvoirs» pour tous

L’équipe Nova Explorers, composée de Nour-el Houda (14 ans), Nouha (11 ans), Mariam (14 ans) et leur coach Maha, et soutenue par le Ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, a démontré des compétences, de la créativité et un esprit d’équipe tout au long de la compétition.

Dans un communiqué, l’association LOOP For Science & Technology, organisateur national de la World Robot Olympiad au Maroc, a félicité l’équipe Nova Explorers pour cette réalisation historique et cette victoire qui «inspire les générations futures à poursuivre leur passion pour la robotique et la technologie».

Fondée en 2018 par des jeunes ingénieurs et experts marocains, LOOP For Science & Technology est une association marocaine dont l’objectif est de promouvoir les sciences et les technologies auprès des jeunes issus de milieux fragiles. L’association, qui dispose d’une équipe expérimentée dans les domaines de l’éducation et de la technologie, est partenaire d’organisations internationales telles que FIRST ou World Robot Olympiad Association.