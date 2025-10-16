L’Université Internationale de Rabat, 2ᵉ au Maroc dans le classement Times Higher Education World University Rankings 2025

Le THE WUR évalue les universités selon cinq piliers essentiels: la qualité de l’enseignement et de l’environnement d’apprentissage, l’environnement de recherche mesuré à travers le volume, les financements et la réputation, l’impact et l’excellence de la production scientifique, l’ouverture internationale en termes de mobilité des étudiants, du personnel et des collaborations, ainsi que l’engagement industriel, notamment en matière de brevets et de retombées économiques.

Cette performance vient consolider la trajectoire ascendante de l’UIR, déjà classée depuis quatre années consécutives première au Maroc dans le THE Impact Rankings, qui mesure l’implication des universités dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durable. Le THE Impact fait d’ailleurs partie intégrante du classement global du THE WUR.

Lire aussi : Rabat Business School (UIR) fait une entrée spectaculaire dans le Top 20 mondial du classement Financial Times 2025

Fondée en 2010, l’Université Internationale de Rabat célèbre cette année son quinzième anniversaire sous le signe d’une reconnaissance inédite à l’échelle nationale et internationale. Elle s’est distinguée en occupant la première place en Afrique en matière de dépôts de brevets, en remportant des médailles d’or au Salon international de l’innovation de Genève pour des travaux de recherche de rupture, et en décrochant plusieurs accréditations universitaires d’excellence.

Ses trois écoles d’ingénieurs ont obtenu l’accréditation CTI ainsi que le label européen EUR-ACE, tandis que la Rabat Business School a été distinguée par l’accréditation EQUIS, en plus de celle de l’AACSB, ce qui lui a permis de se hisser cette année dans le top 20 mondial des Business Schools.

Ce classement confirme le positionnement de l’UIR comme institution académique de référence, porteuse d’innovation, de compétitivité et d’ouverture sur le monde.