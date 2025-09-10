Rabat Business School (UIR) fait une entrée spectaculaire dans le Top 20 mondial du classement Financial Times 2025

En seulement quatre ans, Rabat Business School a connu une ascension remarquable : elle fait son entrée à la 86ème place en 2022, se classe 54ème en 2023, puis 32ème en 2024, pour se hisser aujourd’hui à la 20ème place mondiale.

Cette reconnaissance reflète la qualité académique des programmes de l’école, l’employabilité de ses diplômés et la confiance que lui accordent étudiants, enseignants, alumni et partenaires. RBS demeure par ailleurs la seule Business School d’Afrique et du Moyen-Orient à figurer dans ce prestigieux palmarès mondial.

Pour Nicolas Arnaud, doyen de Rabat Business School, «Cette entrée dans le Top 20 du Financial Times est le fruit d’un effort collectif exceptionnel. Elle témoigne de l’excellence de notre enseignement, de l’impact de notre recherche et de notre engagement en faveur de nos étudiants et de nos partenaires. Ce succès appartient à toute la communauté RBS : étudiants, Alumni, professeurs, collaborateurs, familles et partenaires, qui contribuent chaque jour à faire rayonner notre école au Maroc, en Afrique et dans le monde».

Avec ce classement, Rabat Business School consolide sa position comme institution de référence internationale, confirmant sa mission de former des leaders agiles, responsables et tournés vers l’avenir.