La faculté de médecine dentaire de Rabat se dote d’un important Centre de simulation dentaire

Équipé de moyens informatiques des plus sophistiqués, ce centre dentaire a été inauguré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdellatif Miraoui, en présence du doyen de la faculté de médecine dentaire, la professeure Nawal Bouyahyaoui et du vice-président de l’université Mohammed V de Rabat, Farid El Bacha.

Cet outil, selon un communiqué de la faculté, va créer un environnement d’apprentissage avancé et interactif pour les étudiants ainsi que «l’exploration et la maîtrise des technologies dentaires digitales les plus avancées».

Dans une déclaration pour Le360, Nawal Bouyahyaoui a salué l’ensemble des collaborateurs de la faculté de médecine dentaire pour la concrétisation de ce projet, en soulignant que sans l’aide personnel du ministre Abdellatif Miraoui ce centre tant rêvé n’aurait pas été réalisé. Cette technologie de pointe va hisser «notre faculté de médecine dentaire parmi les institutions universitaires les plus modernes et les plus efficientes», a-t-elle affirmé en rappelant que le centre est devenu opérationnel après le 9ème Congrès international de la faculté, dont les travaux ont été organisés du 22 au 25 novembre derniers à Rabat sous le thème «The Future of Aesthetic, Innovation and Digital Care» (L’avenir de l’esthétique, de l’innovation et des soins numériques).

Cet important congrès international a réuni d’éminentes personnalités publiques et scientifiques du monde entier. À cette occasion, selon le communiqué, «l’accent a été mis sur l’étude de la médecine dentaire digitale et de l’intelligence artificielle dans le domaine de la médecine dentaire esthétique».