De l’eau aux mines, la transition politique de la ministre Charafat Afailal

Ingénieure de formation, ancienne responsable gouvernementale chargée de l’eau et militante du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Charafat Afailal retrouve les rangs de l’Exécutif avec un portefeuille aux enjeux stratégiques. Nommée ce vendredi 16 octobre 2026 par le roi Mohammed VI ministre de l’Énergie, des Mines et du développement durable, elle retrouve un secteur qu’elle a déjà dirigé, au cœur des ambitions énergétiques et minières du Maroc.

Née le 20 juin 1972 à Tétouan, Charafat Afailal est diplômée de l’École Mohammadia d’ingénieurs, promotion 1997. Elle entame son parcours professionnel au sein d’organismes publics, notamment à l’Office national de l’eau potable (ONEP) et au Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), où elle est chargée de l’unité de surveillance de l’environnement.

Son engagement politique se construit au sein du PPS. Elle intègre la Jeunesse socialiste dès son jeune âge et siège au bureau national de cette organisation entre 1994 et 1999, avant de rejoindre le bureau politique du parti en 2000. En 2011, elle est élue députée au sein du Groupe du progrès démocratique et devient huitième vice-présidente de la Chambre des représentants.

Un premier passage au gouvernement consacré à l’eau

Charafat Afailal fait son entrée au gouvernement en octobre 2013, lorsqu’elle est nommée par le roi Mohammed VI ministre déléguée auprès du ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, chargée de l’Eau, dans le gouvernement Benkirane II.

Elle conserve ce portefeuille en avril 2017, sous le gouvernement El Othmani, avec le titre de secrétaire d’État chargée de l’Eau auprès du ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

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Cette première expérience gouvernementale l’inscrit dans la gestion d’un dossier devenu central pour le Maroc, confronté à la raréfaction des ressources hydriques et aux défis de leur mobilisation et de leur préservation.

En décembre 2015, elle suscite également une polémique à la suite de déclarations concernant les indemnités des ministres et des parlementaires, lors de son intervention dans l’émission «Dayf Al Oula», diffusée sur la première chaîne nationale.

Un portefeuille aux enjeux stratégiques

Avec cette nouvelle nomination, Charafat Afailal retrouve les responsabilités gouvernementales après plusieurs années d’absence de l’exécutif. Elle change toutefois de périmètre ministériel: l’eau ne relève plus de son département, désormais centré sur l’énergie, les mines et le développement durable.

Le secteur énergétique constitue l’un des principaux enjeux de sa nouvelle mission. Le Maroc poursuit ses efforts pour renforcer sa souveraineté énergétique, réduire sa dépendance aux importations et développer la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. La mobilisation des investissements, le développement des infrastructures et l’accompagnement de la transition énergétique figurent parmi les dossiers structurants de cette politique.

De la gestion de l’eau à la conduite des politiques énergétiques et minières, le parcours de Charafat Afailal prend ainsi une nouvelle dimension. Son retour au gouvernement la place à la tête d’un département dont les décisions engagent des enjeux de souveraineté, d’investissement et de développement durable.