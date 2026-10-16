Ahmed Rahhou, ancien patron du CIH et président du Conseil de la concurrence, aux commandes de l’IA

Ahmed Rahhou a été nommé ministre de l’Intelligence artificielle, de la Transformation numérique et de la Réforme de l’Administration, lors de la cérémonie qui s’est tenue vendredi 16 octobre 2026 au Palais Royal de Rabat, sous la présidence du roi Mohammed VI. Aïcha Guellaa le secondera, en tant que ministre déléguée chargée de la Réforme de l’Administration.

Le portefeuille prolonge celui de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, confié depuis octobre 2024 à Amal El Fallah Seghrouchni. L’intelligence artificielle y gagne une place explicite. L’ancienne ministre avait annoncé en octobre 2025 la création d’une direction générale de l’IA, chargée de préparer une loi-cadre. Ce dossier revient désormais à Ahmed Rahhou.

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Né le 25 juin 1958 à Meknès, Ahmed Rahhou est titulaire de deux diplômes d’ingénieur, de l’École polytechnique (1980) et de l’École nationale supérieure des télécommunications (1982), à Paris. Il débute sa carrière à Royal Air Maroc, dans le département informatique, avant un passage par le conseil en organisation et en stratégie auprès d’un cabinet français. Il rejoint ensuite Crédit du Maroc, où il devient directeur général adjoint et membre du directoire. En mars 2003, il prend la tête de Lesieur Cristal, qu’il dirige jusqu’en 2009.

En octobre 2009, le Roi le nomme PDG de CIH Bank. La banque est alors fragile. Il traite les dossiers hérités du passé et lance la transformation de l’établissement. Le digital devient son principal levier. Il choisit de digitaliser la banque elle-même, plutôt que de bâtir des solutions en marge de son activité.

Ancien ambassadeur auprès de l’UE

L’application MyCIH est lancée en mai 2014, la même année que la suppression des dates de valeur. Le produit Code 30, une offre gratuite pour les moins de 30 ans, capte 100.000 jeunes en 2016. Il étend ensuite cette stratégie à Umnia Bank, la filiale participative du groupe. Les résultats suivent. Lotfi Sekkat lui succède en 2019 et reprend la même ligne digitale.

Ahmed Rahhou est nommé ambassadeur du Maroc auprès de l’Union européenne le 7 février 2019. Il avait également siégé au Conseil économique, social et environnemental en tant qu’expert, à partir de 2011. Le 22 mars 2021, le Roi l’avait nommé président du Conseil de la concurrence, à la suite de Driss Guerraoui.