Société

Guelmim: l’affaire de détournement et de dilapidation de deniers publics en appel

Photo d'illustration.

La Cour d’appel de Marrakech examine l’affaire impliquant le président du conseil communal de Guelmim et seize autres personnes, poursuivis pour dilapidation de deniers publics et corruption. (Photo d'illustration). . DR

Revue de presseAprès le verdict de première instance, l’affaire impliquant le président du conseil communal de Guelmim et seize autres personnes, dont des élus, des ingénieurs, des fonctionnaires, des vice-présidents et des représentants d’entreprises, est actuellement examinée en appel devant la chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Marrakech. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 16/10/2026 à 19h27

La Chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Marrakech examine actuellement en appel l’affaire impliquant le président du conseil communal de Guelmim et seize autres personnes, dont des élus, des ingénieurs, des fonctionnaires, des vice-présidents et des représentants d’entreprises. La dernière audience a été consacrée aux requêtes des avocats de la défense des mis en cause, avant le renvoi du procès à une date ultérieure.

«Cette affaire revient ainsi sur le devant de la scène politique et médiatique après plusieurs mois d’enquête et son examen en première instance par la chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Marrakech», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 17 et 18 octobre.

Les dix-sept accusés dans cette affaire, condamnés en première instance, étaient poursuivis pour «détournement et dilapidation de fonds publics, corruption, falsification de documents officiels et usage de faux».

Après plusieurs audiences, la cour a constaté l’extinction de l’action publique à l’égard de l’un des prévenus, décédé, et a prononcé l’acquittement de deux autres accusés. Les autres prévenus ont été condamnés, chacun selon le degré de son implication dans cette affaire liée essentiellement au détournement et à la dilapidation de deniers publics.

Ainsi, rappellent les sources du quotidien, trois accusés ont été condamnés à cinq ans de prison ferme et à 100.000 dirhams d’amende, sept autres à trois ans de prison ferme et à 100.000 dirhams d’amende, deux prévenus à une peine de deux ans de prison, dont une année avec sursis, assortie d’une amende de 40.000 dirhams, et les derniers à deux ans de prison avec sursis et à 20.000 dirhams d’amende.

Sur le volet civil, ajoutent les mêmes sources, deux accusés ont été condamnés à verser à la partie civile une indemnisation de 400.000 dirhams, tandis que douze autres prévenus ont été condamnés à lui verser solidairement la somme de 10 millions de dirhams.

Par La Rédaction
Le 16/10/2026 à 19h27

LEs contenus liés

Politique

Un conseiller parlementaire devant la justice pour faux et dilapidation de fonds

Politique

Dilapidation aux Eaux et forêts: 92 millions de dirhams en jeu

Politique

Fès: soupçons de fraudes fiscales et de dilapidation de deniers publics au sein de la commune

Politique

Dilapidation de deniers publics: la justice ordonne la saisie des biens de l’ancien député Mohamed El Aïdi

Articles les plus lus

1
Voici la composition du nouveau gouvernement El Mansouri
2
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
3
Gara Djebilet: l’économiste qui doutait de la mine condamné à quatre ans de prison
4
Parution. «Mohammed VI»: Stéphane Bern raconte la puissance d’un héritage
5
L’Algérie, «première au monde»… à s’offrir des ambulances volantes avant des bombardiers d’eau
6
Tourisme: l’Égyptien Pickalbatros décroche 250 millions de dollars auprès de l’IFC et d’Attijariwafa bank
7
Casablanca: vers la fin du Karyan Rhamna, l’un des derniers grands bidonvilles de la ville?
8
Quand Jean-Pierre Péroncel-Hugoz racontait dans Le360 le coup d’État de Boumédiène contre Ben Bella
Revues de presse

Voir plus