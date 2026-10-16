Guelmim: l’affaire de détournement et de dilapidation de deniers publics en appel

La Cour d’appel de Marrakech examine l’affaire impliquant le président du conseil communal de Guelmim et seize autres personnes, poursuivis pour dilapidation de deniers publics et corruption. (Photo d'illustration). . DR

La Chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Marrakech examine actuellement en appel l’affaire impliquant le président du conseil communal de Guelmim et seize autres personnes, dont des élus, des ingénieurs, des fonctionnaires, des vice-présidents et des représentants d’entreprises. La dernière audience a été consacrée aux requêtes des avocats de la défense des mis en cause, avant le renvoi du procès à une date ultérieure.

«Cette affaire revient ainsi sur le devant de la scène politique et médiatique après plusieurs mois d’enquête et son examen en première instance par la chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Marrakech», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 17 et 18 octobre.

Les dix-sept accusés dans cette affaire, condamnés en première instance, étaient poursuivis pour «détournement et dilapidation de fonds publics, corruption, falsification de documents officiels et usage de faux».

Après plusieurs audiences, la cour a constaté l’extinction de l’action publique à l’égard de l’un des prévenus, décédé, et a prononcé l’acquittement de deux autres accusés. Les autres prévenus ont été condamnés, chacun selon le degré de son implication dans cette affaire liée essentiellement au détournement et à la dilapidation de deniers publics.

Ainsi, rappellent les sources du quotidien, trois accusés ont été condamnés à cinq ans de prison ferme et à 100.000 dirhams d’amende, sept autres à trois ans de prison ferme et à 100.000 dirhams d’amende, deux prévenus à une peine de deux ans de prison, dont une année avec sursis, assortie d’une amende de 40.000 dirhams, et les derniers à deux ans de prison avec sursis et à 20.000 dirhams d’amende.

Sur le volet civil, ajoutent les mêmes sources, deux accusés ont été condamnés à verser à la partie civile une indemnisation de 400.000 dirhams, tandis que douze autres prévenus ont été condamnés à lui verser solidairement la somme de 10 millions de dirhams.