MGPAP: les zones d’ombre de la gestion provisoire de la Mutuelle au cœur du procès Abdelmoumni

L’ancien président de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP), Abdelmoula Abdelmoumni, poursuivi et placé en détention préventive, a comparu lundi dernier devant la première chambre chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Rabat.

«Cette audience, qui s’est prolongée pendant de longues heures, était consacrée à la poursuite de son audition et à l’examen des détails d’un dossier portant sur des dysfonctionnements financiers et administratifs ayant entaché la gestion de l’établissement», rapporte Al Akhbar dans son édition de ce vendredi 16 octobre.

L’accusé et ses coaccusés ont été interrogés sur la nature des faits qui leur sont reprochés et sur les conditions dans lesquelles plusieurs marchés publics et projets ont été gérés. Les débats ont porté principalement sur l’affectation des fonds et sur les décisions administratives et financières prises durant la période où Abdelmoumni présidait la MGPAP.

Dans ses réponses aux questions de la cour, l’ancien président s’est efforcé de justifier les irrégularités visées par les poursuites en invoquant des travaux de restauration et de réparation des bâtiments, des sièges et des filiales nationales de l’établissement. Il soutient avoir reçu ces installations dans un état de dégradation avancée, nécessitant, selon lui, des travaux de restauration d’ensemble.

Les discussions ont également porté sur l’utilisation des crédits alloués, estimés à plusieurs dizaines de millions de dirhams, ainsi que sur les chefs d’accusation retenus contre le président et ses collaborateurs. La Cour a aussi entendu des témoins, qui ont évoqué plusieurs dysfonctionnements et irrégularités relevés durant la période de gestion provisoire de la Mutuelle, peu avant les élections ayant porté un nouveau président à la tête de la MGPAP.

Au terme de cette étape, la cour a décidé de reporter l’audience à la semaine prochaine, la parole devant alors être accordée à la défense pour entamer sa plaidoirie.

«Le dossier revient sur les irrégularités soulevées à propos de la gestion de la Mutuelle durant la présidence d’Abdelmoumni, entre 2010 et 2019. L’enquête judiciaire a été ouverte après une plainte déposée par le président actuel du conseil d’administration de l’établissement», écrit Al Akhbar.

Les investigations se sont ensuite concentrées sur plusieurs transactions, dont celle dite de «Chamel», qui serait à l’origine de la dilapidation de plusieurs dizaines de millions de dirhams.

Abdelmoula Abdelmoumni avait été présenté devant la chambre chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Rabat en janvier 2025, après l’achèvement de l’enquête détaillée et des confrontations avec plusieurs accusés. Il est poursuivi pour détournement de fonds, dilapidation de deniers publics, ainsi que pour faux et falsification de documents sous seing privé.