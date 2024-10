Le parquet ordonne une enquête sur «les accusations mensongères» de Fouad Abdelmoumni et Hamza Mahfoud

De g à d: Hamza Mahfoud et Fouad Abdelmoumni.

Le360 apprend que la BNPJ a été chargée par le parquet de diligenter une enquête au sujet d’accusations et de «fausses allégations» que Fouad Abdelmoumni et Hamza Mahfoud attribuent aux institutions et autorités nationales, malgré l’absence de preuves, dans lesquelles ils prétendaient que le Maroc «était impliqué dans une affaire d’espionnage visant la France à l’aide de logiciels informatiques».

L’enquête judiciaire prendra également en considération les fausses accusations et les déclarations irresponsables de Fouad Abdelmoumni et Hamza Mahfouz, selon lesquelles le Maroc «est en connivence avec des réseaux d’immigration clandestine pour faire chanter la France», et que le Maroc est un «État faible», selon l’expression de Fouad Abdelmoumni.

La même source a souligné que ces propos malveillants et irresponsables comportent des éléments constitutifs de délits punis par la loi.