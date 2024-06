Tanger: prison ferme pour de faux officiers de la BNPJ

La chambre criminelle de première instance près la cour d’appel de Tanger a condamné quatre individus à quatre ans de prison ferme chacun pour usurpation de la fonction d’officier de police de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ). Les accusés ont été poursuivis pour constitution de bande criminelle, usurpation de fonction d’autorité, violence et vol qualifié, rapporte Assabah du vendredi 21 juin.

L’affaire a pu éclater au grand jour après qu’une de leurs victimes, un trafiquant de drogue et propriétaire d’une société de transport international de marchandises et d’un café à chicha, a porté plainte auprès du procureur du Roi près la cour d’appel de Tanger qui a ordonné l’ouverture d’une enquête. La victime venait de purger sa peine de prison dans le cadre d’une autre affaire.

L’homme a raconté avoir été informé par des tiers faire l’objet d’un avis de recherche pour trafic de drogue. Il a alors décidé de quitter le territoire national via un passeur en échange de 80.000 dirhams. Mais quand il s’est rendu sur le lieu du rendez-vous, les quatre accusés se sont présentés en tant qu’officiers de police. Ils l’ont menotté et violenté avant de négocier sa libération et le classement du dossier moyennant une somme d’argent.

Selon Assabah, l’homme n’a été «libéré» qu’après leur avoir remis la somme prévue pour le passeur. Il n’a compris avoir été piégé qu’après avoir été arrêté par de véritables policiers pour trafic de drogue et avoir purgé sa peine de prison.

Les quatre escrocs ont été rapidement interpelés et ont avoué avoir arnaqué et volé plusieurs trafiquants de drogue qui étaient recherchés par la police.