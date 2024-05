Fès: six arrestations pour faux, usage de faux et vente illégale de véhicules

Les éléments de la brigade régionale de la police judiciaire de la ville de Fès, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont réussi, le lundi 20 mai, à arrêter six individus âgées de 25 à 63 ans, dont deux ayant des antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans un réseau spécialisé dans la falsification de documents et leur usage, ainsi que la possession et la vente illégales de véhicules.

Des véhicules et des documents falsifiés, faisant partie des pièces à conviction saisies par la police judiciaire à Fès et Meknès, le 20 mai 2024. (DGSN)

Les données préliminaires de l’enquête indiquent l’implication des suspects dans l’acquisition de voitures ayant fait l’objet d’une saisie ou ne disposant pas de documents légaux, véhicules qu’ils revendaient ensuite en utilisant des documents falsifiés ou qu’ils démontaient pour les pièces détachées. Des opérations de police simultanées ont permis leur interpellation dans les villes de Meknès et Fès.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir un ensemble de documents falsifiés relatifs à ces véhicules, ainsi que du matériel informatique et plusieurs véhicules dont la situation légale est en cours de vérification, parmi lesquels une voiture démontée, saisie dans un atelier de tôlerie à Fès.

Les suspects ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet compétent, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’autres personnes potentiellement impliquées dans ce réseau criminel.