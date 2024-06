Sidi Kacem: arrestation d’un faux journaliste

A Sidi Kacem, des éléments relevant de la police judiciaire ont procédé à l’arrestation d’un facebookeur, accusé d’usurpation d’identité. Il utilisait une page facebook pour la diffusion de fausses informations accompagnées de diffamation.

Dans son édition du 5 juin, le quotidien Al Akhbar rapporte que le prévenu faisait l’objet de plusieurs plaintes pour diffamation déposées auprès du tribunal. Né en 1981, ce dernier, connu auprès des habitants de Sidi Kacem par le surnom «Chmicha El Adaou», a été placé en détention préventive.

Le facebookeur est poursuivi pour usurpation d’identité, conformément à l’article 381 du Code pénal. Il est également accusé d’avoir enregistré sciemment des individus dans des espaces privés et diffusé leurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux sans leur autorisation.

Selon les sources du journal, le quadragénaire est également poursuivi pour diffusion de fausses informations et mensonges dans le but de porter atteinte à la crédibilité et la réputation d’individus.

D’autres accusations sont retenues contre le facebookeur, comme l’atteinte portée à l’égard de fonctionnaires lors de l’exercice de leurs fonctions, ou encore la fabrication de faux documents contenant de fausses informations, précisent les sources du journal.

D’après les mêmes sources, le facebookeur bénéficiait, avant son interpellation, de la confiance de plusieurs dirigeants dans les différents secteurs gouvernementaux présents à Sidi Kacem ainsi que dans les collectivités territoriales de la région.