Essaouira: la BNPJ enquête sur 10 tonnes de drogue retrouvées dans un camion accidenté

La Brigade nationale judiciaire de la gendarmerie de Rabat a ouvert une enquête sur les 10 tonnes de Chira trouvés dans un camion remorque dans les environs d’Essaouira. Le camion abandonné s’est renversé dans un virage au niveau de la localité d’Abaro près de la commune d’Ounagha, relevant de la province d’Essaouira, rapporte Al Akhbar du week-end (17 et 18 août). Cet accident de la route a permis aux autorités locales et aux services de la gendarmerie de déjouer la tentative de trafic de la drogue dissimulée dans 245 sacs.

Les citoyens qui ont découvert le camion accidenté ont immédiatement informé les gendarmes qui se sont rendus sur place en compagnie d’une équipe scientifique et technique et d’agents de la douane. Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le chauffeur et ses accompagnateurs ont pris la fuite immédiatement après l’accident. Ils ont toutefois pris soin d’enlever la plaque d’immatriculation du camion et leurs effets personnels.

Les éléments de la gendarmerie d’Essaouira ont, avec l’aide du commandement de la gendarmerie de Rabat, entamé leurs investigations pour identifier les destinataires de la Chira saisie et le lieu où été chargé la cargaison.

Les mêmes sources, relaie Al Akhbar, soulignent que le chauffeur du camion a pris une route secondaire non bitumée pour éviter les points de contrôle érigés par les éléments de la gendarmerie à l’entrée de la commune d’Ounagha. Les enquêteurs soupçonnent les individus d’avoir bien maîtrisé les itinéraires de la région et d’avoir tracé à l’avance leur itinéraire avec l’aide des barons de la drogue.