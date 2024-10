La BNPJ s’attaque à un nouveau réseau de spoliation immobilière

L’affaire a commencé quand un Marocain installé en Europe, en séjour au Royaume, s’apprêtait à regagner son pays de résidence. Mais au moment de passer le contrôle de police à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, il a été entouré par des agents de la Sûreté nationale qui ont procédé à son arrestation. Et pour cause, indique le quotidien Assabah dans son édition du mardi 8 octobre, son nom figure dans plusieurs affaires de spoliation immobilière portant sur des biens situés dans de nombreuses villes marocaines.

Les premiers éléments de l’enquête, menée par la Brigade nationale de la police judiciaire sous la supervision du parquet, indiquent que le concerné est la tête pensante de tout un réseau, impliquant d’autres personnes, accusé d’arnaques immobilières dont les victimes sont aussi bien des Marocains que des étrangers résidant au Maroc. Il aurait mené ses différentes opérations de spoliation via une société domiciliée en son nom dans un pays européen et n’aurait pas hésité à utiliser de fausses attestations de propriété de faux documents pour dépouiller ses victimes de leurs biens.

Ces documents concernent essentiellement des testaments et des procurations laissées par de prétendus propriétaires sur des biens datant du protectorat, notamment à Casablanca, Settat et Marrakech. Les biens en question couvrent des terrains, mais aussi et surtout des villas et des riads que possédaient des colons installés au Maroc. Lesdits biens étaient cédés à l’insu de leurs véritables propriétaires et ce, à une société qui s’occupait à son tour de les céder à d’autres entreprises, appartenant au complice du cerveau du réseau.

«Certaines de ces fausses affaires ont même été portées devant la justice qui a ordonné l’évacuation de biens immobiliers par leur résidants. Les victimes ont porté plainte pour faux et usage de faux. Ce qui a révélé l’arnaque», lit-on.