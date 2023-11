Casablanca: démantèlement d’un nouveau réseau de spoliation immobilière

C’est Assabah qui rapporte l’information dans son édition du vendredi 1er décembre, expliquant que ce réseau a permis à des arnaqueurs de spolier des biens à Casablanca, en ayant notamment recours à des documents falsifiés. En outre, elle a permis à des personnes recherchées au niveau national de circuler librement sans être inquiétées, grâce à de fausses pièces d’identité. D’ailleurs, lors de son arrestation dans un café du quartier Californie, le chef de ce réseau disposait lui-même d’une fausse CIN biométrique.

D’après les sources du quotidien, le chef fournissait à des spoliateurs les documents officiels de biens immobiliers qu’il parvenait à obtenir en piratant les systèmes d’information de certains établissements. Il leur fournissait également de faux documents qui leur permettaient de mettre à exécution leurs plans.

En dépit de l’arrestation du chef du réseau et de deux personnes présumées impliquées dans ce trafic, les services du Bureau national de lutte contre les crimes économiques et financiers et de la Brigade nationale de la police judiciaire, poursuivent leur enquête. Ils s’intéressent, entre autres, aux contenus stockés dans le matériel informatique saisi, afin d’identifier d’autres opérations frauduleuses. Il s’agit aussi d’analyser en détail les documents récupérés afin de déterminer le nombre de biens spoliés et d’identifier les personnes qui ont pu bénéficier de fausses CIN afin d’échapper à la justice.

En attendant de connaitre le résultat de ces investigations, Assabah détaille le déroulé de l’arrestation du principal prévenu. Ce dernier est tombé dans un piège préparé par la police, en collaboration avec un des plaignants qui avait dénoncé l’individu. Il s’agit du patron d’un bureau d’études foncières qui a révélé aux enquêteurs une série d’opérations suspectes, ainsi que le mode d’emploi suivi par le réseau criminel.

Ainsi, on apprend que le chef du réseau et ses complices parvenaient à pirater les systèmes d’établissements comme la Conservation foncière afin d’obtenir l’ensemble des informations nécessaires sur les biens à spolier. Par la suite, il leur suffisait de produire, grâce à leur «expertise» dans la falsification de documents, de fausses pièces d’identité au nom des propriétaires, mais avec des photos de complices, afin de faciliter la cession des biens à des tiers.