Il a plu quinze fois plus à Imouzzer Ida Outanane qu’à Casablanca

La Direction générale de la météorologie (DGM) annonçait jusqu’à 110 mm de pluie à l’approche de la dépression «Charles». Les relevés effectués entre mercredi et jeudi à 6 heures lui donnent raison: le Souss a été le plus arrosé, avec un pic de 110 mm à Imouzzer Ida Outanane.

Outre Imouzzer Ida Outanane, deux autres stations de la préfecture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane ont dépassé les 100 mm: Tiqqi (108 mm) et le centre de santé d’Idmine (105 mm).

El Guerdane (Taroudant) a enregistré 91 mm, Eddir (Taroudant) et Aïn Aïcha (Taounate) 77 mm chacune, Sidi Moussa Lhamri (Taroudant) 75 mm et Taounate 68 mm. Suivent Tafraouten (Taroudant) et Karia Ba Mohamed (Taounate) avec 63 mm, Imsouane (Agadir-Ida-Ou-Tanane) avec 61 mm et Tafrant (Taounate) avec 60 mm.

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Tigouga (Taroudant) a reçu 58 mm, Souk L’quolla (Larache) 56,4 mm, tandis que Tamri (Agadir-Ida-Ou-Tanane), Rhafsaï (Taounate) et Taroudant affichent 56 mm. Viennent ensuite Bouarouss (Taounate) avec 55 mm, Aïn Legdah (Taounate) avec 53 mm, Assads (Taroudant) avec 52 mm (50 mm à la station auxiliaire), Tahar Souk (Taounate) avec 52 mm et Tissa (Taounate) avec 51 mm.

Quatre stations ont relevé 50 mm: Tamanar (Essaouira), Zaouïat Cheikh (Béni Mellal), Bouhouda (Taounate) et Tidsi Nissendalene (Taroudant). Ourtzagh et Outabouabane (Taounate) ont enregistré 49 mm chacune, Biougra (Chtouka-Aït Baha) 47 mm et Oulad Ayad (Taounate) 46 mm.

Ida Ougnidif (Chtouka-Aït Baha) a reçu 42 mm, Aït Baha 41 mm, Chtouka-Aït Baha et Beni Garfett (Larache) 40 mm. Suivent Igli (Taroudant) avec 36 mm, Arbaoua (Kénitra) avec 35,1 mm, Lamrabih (Sidi Kacem) avec 31 mm, Ayacha (Larache) avec 29,3 mm et Mechra Bel Ksiri (Sidi Kacem) avec 29 mm.

Du côté des stations principales, Agadir-Al Massira arrive en tête avec 54 mm, devant Taroudant (46 mm), Béni Mellal (28 mm), Larache (25 mm), Marrakech et Essaouira-aéroport (20 mm chacune). Tanger a reçu 18 mm, tout comme Essaouira-port, et Tanger-port 16 mm. Viennent ensuite Khouribga (15 mm), Taza-aéroport, Kénitra et Fès-Saïss (14 mm), Sidi Slimane et Settat (13 mm), Meknès (12 mm) et El Jadida (10 mm).

Les pluies intenses ont inondé plusieurs quartiers de Tanger. (S.Kadry/Le360)

Les cumuls sont plus modestes à Nouaceur et Casablanca (7 mm), Tiznit, Safi, Benguerir, Tit Mellil et Benslimane (6 mm), Tétouan, Mohammedia et Midelt (5 mm), Sidi Ifni (4 mm), ainsi qu’à Taourirt, Nador, Guelmim et Al Hoceima (2 mm).

Pour rappel, le bulletin d’alerte de niveau orange actualisé mercredi soir par la DGM, valable jusqu’à ce jeudi midi, tablait sur des cumuls de 80 à 110 mm dans plusieurs provinces, dont Agadir-Ida-Ou-Tanane, et de 40 à 80 mm à Taounate, Larache, Sidi Kacem, Kénitra et Taroudant, entre autres. À El Guerdane, le cumul relevé dépasse même la fourchette annoncée pour la province de Taroudant.

L’épisode n’est pas terminé. Selon la DGM, des pluies ou averses modérées à localement assez fortes sont encore attendues ce jeudi dans plusieurs régions. Des pluies résiduelles sont prévues vendredi, avant une stabilisation progressive à partir de samedi, accompagnée d’une hausse des températures.