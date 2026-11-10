Voici les barrages qui ont le plus profité des dernières pluies

Les barrages gagnent 7,72 millions de m³ entre le 9 et le 10 novembre, au lendemain d’averses orageuses annoncées par la DGM sur plusieurs provinces. Le volume stocké passe de 11.193,21 à 11.200,93 millions de m³. Le taux de remplissage national progresse de 65,74% à 65,78%. Sur 69 ouvrages, 26 ont gagné de l’eau, 23 ont reculé et 20 sont restés stables.

Le barrage Aoulouz, dans le bassin du Souss-Massa, profite le plus de la journée. Son volume passe de 50,33 à 55,51 millions de m³, soit 5,18 millions de plus. Son taux de remplissage grimpe de 56,57% à 62,39%.

Le barrage Mohammed V, dans la Moulouya, gagne 2,36 millions de m³ et atteint 76,49%. El Kansera, dans le Sebou, prend 2,23 millions, à 85,27%. L’ouvrage de Yaacoub El Mansour, dans le Tensift, progresse de 1,73 million et passe de 82,71% à 85,69%. Quant au barrage Mansour Eddahbi, dans le Draâ-Oued Noun, il gagne 1,69 million, à 51,71%.

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Garde de Sebou remonte de 11,66 à 13,23 millions de m³, avec un taux de 60,62% contre 53,40%. Al Massira, dans l’Oum Errbia, gagne 1,52 million et atteint 41,50%. Agdez prend 0,80 million, à 40,65%.

Le 9 novembre, la DGM plaçait en vigilance orange les provinces de Taroudant, d’Al Haouz et d’Ouarzazate, entre autres, pour des averses orageuses de 20 à 30 mm entre 13h00 et 23h00. Elles abritent les barrages d’Oulouz, de Yaacoub El Mansour et de Mansour Eddahbi, trois des cinq plus fortes hausses de la journée.

Six bassins en hausse, trois en baisse

Par bassin, le Souss-Massa gagne 5,18 millions de m³ et passe de 46,09% à 46,81%. Oulouz explique à lui seul la totalité de cette hausse. Le Draâ-Oued Noun prend 2,82 millions, à 39,09%, et la Moulouya 2,77 millions, à 72,41%. Le Tensift gagne 1,99 million de m³ et atteint 75,60%, soit la plus forte progression en points (+0,98). Le Bouregreg progresse de 0,60 million, à 76,88%, et le Guir-Ziz-Rhéris de 0,19 million, à 59,20%.

Trois bassins reculent. Le Sebou perd 2,83 millions de m³ et passe à 73,92%. L’Oum Errbia cède 2,01 millions, à 59,03%, et le Loukkos 1,01 million, à 72,10%.

Al Wahda, le plus grand barrage du pays, perd 5,10 millions de m³ et passe à 75,54%. Il concentre près de 40% des pertes de la journée. Idriss Ier cède 1,43 million, à 71,77%. Dans l’Oum Errbia, Bin El Ouidane perd 1,31 million (78,66%), le barrage Hassan Ier 1,11 million (80,37%) et Aït Messaoud 1,19 million, avec un taux qui tombe de 38,63% à 25,13%.

Barrage Al Wahda. (Le360)

Au 10 novembre, le taux de remplissage national de 65,78% se compare à 30,88% à la même date en 2025. L’écart atteint près de 35 points. Tous les bassins restent au-dessus de leur niveau de l’an dernier. L’Oum Errbia passe de 8,60% à 59,03%, la Moulouya de 28,13% à 72,41% et le Souss-Massa de 16,32% à 46,81%. Les écarts sont les plus faibles dans le Draâ-Oued Noun (28,27% en 2025, 39,09% aujourd’hui) et le Guir-Ziz-Rhéris (46,58% contre 59,20%).

D’autres pluies sont attendues, comme signalé par Le360. La DGM annonce 60 à 80 mm entre le mercredi 11 novembre à midi et le jeudi 12 novembre à 10h00 dans les provinces de Taounate, Taza, Chefchaouen, Al Hoceima et Ouezzane. Elle prévoit ensuite 40 à 60 mm le jeudi 12 novembre, de 01h00 à midi, dans celles d’Essaouira, d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, de Chtouka-Aït Baha, d’Inezgane-Aït Melloul et de Taroudant.