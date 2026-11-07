Réserves en eau: comment une hausse de 51% des pluies s’est répercutée sur les barrages

Le cumul pluviométrique moyen au Maroc a atteint 213,8 mm durant l’année hydrologique allant du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, en hausse de 51% par rapport à l’exercice précédent (141,7 mm). Il affiche également un excédent de 13,3% par rapport à la normale climatologique de référence 1991-2020, établie à 188,7 mm. Il s’agit, selon le ministère de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts, de la première amélioration à l’échelle nationale après sept années consécutives de sécheresse.
Les écarts à la normale varient beaucoup d’un bassin à l’autre. Bouregreg et Chaouia affichent +38%, le Loukkos +36,2% et le Sebou +29,8%. L’Oum Er-Rbia gagne 21,9% et le Tensift 19,4%. Le Souss-Massa reste plus proche de la normale, à +7,7%.
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La Moulouya recule de 0,1%, le Draâ-Oued Noun de 3,2% et Sakia El Hamra-Oued Eddahab de 12,2%. Cette dernière région, très sèche, enregistre pourtant 436,8% de pluie en plus par rapport à 2025. Dans le bassin Guir-Ziz-Rheris, les précipitations chutent de 35,7% sur un an.
Apports et fournitures d’eau par bassin hydraulique (en millions de m³)
|Bassin hydraulique
|Apports hydriques
|Fournitures d’eau potable
|Fournitures d’irrigation
|Sebou
|6.975
|63
|399
|Oum Er-Rbia
|4.208
|266
|432
|Loukkos
|3.390
|172
|181
|Bouregreg et Chaouia
|1.588
|350
|7
|Moulouya
|1.006
|50
|283
|Souss-Massa
|386
|26
|33
|Tensift
|338
|41
|49
|Draâ-Oued Noun
|218
|14
|96
|Guir-Ziz-Rheris
|138
|0
|114
|Total
|18.245
|982
|1.593
Ces pluies se retrouvent dans les retenues. Les barrages stockent 11,2 milliards de m³ au 7 novembre, soit 65,84% de leur capacité. Les apports de l’année hydrologique atteignent 18,24 milliards de m³.
Barrage Al Wahda. (Le360)
La pluie ne fait pas oublier la chaleur. De janvier à octobre 2026, la température moyenne dépasse de 0,98°C celle de la période 1991-2020. Huit mois sur dix sont plus chauds que la normale, seuls janvier et mars faisant exception. Septembre établit un record, avec +2,75°C, contre +2,00°C en 1987.
Le ministère renforce sa météorologie. Le programme «Ghaith» d’ensemencement des nuages a reçu 40,34 millions de dirhams (MDH) en 2026, pour de nouveaux centres et des sites à Taza, Khénifra, Al Haouz, Taroudant, Taounate et Chefchaouen. Le volet 2026-2030 du programme est chiffré à 159,5 MDH.
Le réseau d’observation compte 433 stations automatiques en septembre 2026, contre 198 en 2021, soit 119% de plus. Quatre radars Doppler (62,8 MDH) ont été installés en 2026 à Agadir, Khouribga, Larache et dans la zone de l’Ourika-Marrakech-Ménara. Deux autres suivront en 2027, à Dakhla (30 MDH) et à Zagora (23,8 MDH). La direction prévoit aussi un système de calcul haute performance de 370 MDH. Ses opérations 2027 totalisent 490 MDH.