Dépression «Bruna»: des pluies abondantes attendues dès mercredi et jeudi

Après plusieurs semaines marquées par des conditions atmosphériques à caractère tropical, le temps évolue désormais, selon la DGM, vers une situation d’origine atlantique. L’approche de la dépression «Bruna» marque une orientation de la circulation atmosphérique qui influence le Maroc en cette période automnale.

Jusqu’à présent, les conditions météorologiques ont principalement favorisé le développement d’averses orageuses sur les reliefs de l’Atlas, le sud et le sud-est du Royaume. Ces épisodes se sont souvent produits dans un contexte de températures relativement élevées.

Avec cette nouvelle configuration, des masses d’air plus fraîches et humides devraient progressivement atteindre le pays. Cette évolution favorisera également l’installation d’une couverture nuageuse étendue et le retour de précipitations susceptibles de concerner plusieurs régions du territoire national.

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Toujours selon la DGM, des averses orageuses restent également possibles dans certaines zones, selon la dynamique de la perturbation et son évolution au cours des prochains jours. La situation devrait se maintenir durant la semaine, avec des conditions particulièrement favorables à de fortes précipitations mercredi et jeudi sur plusieurs régions du pays.

L’arrivée de la dépression «Bruna» constitue ainsi un premier signal du retour des perturbations atlantiques dans la circulation atmosphérique influençant le Royaume, après une période dominée par des conditions à caractère tropical.