Société

Dépression «Bruna»: des pluies abondantes attendues dès mercredi et jeudi

Image satellite d'une perturbation atlantique. (PHOTO: DGM)

Le Maroc connaît, depuis ce dimanche, un changement notable de sa situation météorologique avec l’arrivée de la dépression atlantique «Bruna», accompagnée d’une perturbation frontale organisée. Elle devrait apporter des masses d’air plus fraîches et humides, en plus de précipitations sur plusieurs régions du Royaume, avec un risque de fortes pluies mercredi et jeudi.

Par La Rédaction
Le 09/11/2026 à 18h00

Après plusieurs semaines marquées par des conditions atmosphériques à caractère tropical, le temps évolue désormais, selon la DGM, vers une situation d’origine atlantique. L’approche de la dépression «Bruna» marque une orientation de la circulation atmosphérique qui influence le Maroc en cette période automnale.

Jusqu’à présent, les conditions météorologiques ont principalement favorisé le développement d’averses orageuses sur les reliefs de l’Atlas, le sud et le sud-est du Royaume. Ces épisodes se sont souvent produits dans un contexte de températures relativement élevées.

Avec cette nouvelle configuration, des masses d’air plus fraîches et humides devraient progressivement atteindre le pays. Cette évolution favorisera également l’installation d’une couverture nuageuse étendue et le retour de précipitations susceptibles de concerner plusieurs régions du territoire national.

Lire aussi : De l’observation aux alertes... Comment la DGM prépare ses bulletins météo

Toujours selon la DGM, des averses orageuses restent également possibles dans certaines zones, selon la dynamique de la perturbation et son évolution au cours des prochains jours. La situation devrait se maintenir durant la semaine, avec des conditions particulièrement favorables à de fortes précipitations mercredi et jeudi sur plusieurs régions du pays.

L’arrivée de la dépression «Bruna» constitue ainsi un premier signal du retour des perturbations atlantiques dans la circulation atmosphérique influençant le Royaume, après une période dominée par des conditions à caractère tropical.

Par La Rédaction
Le 09/11/2026 à 18h00
#DGM#meteo#tempete#perturbation#averses orageuses#automne#pluies

LEs contenus liés

Société

Froid record en mars, canicule précoce en mai... le printemps 2026 résumé par la DGM

Société

Vague de chaleur: ces villes qui ont explosé les compteurs, selon la DGM

Société

Marrakech: ce que les internautes ont pris pour de la neige n’était que de la grêle, tranche la DGM

Société

Intempéries. Pourquoi le nord du Maroc est sous haute vigilance: l’explication de la DGM

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
2
Une OPA au service d’Alger: comment Selma Malika Haddadi fait main basse sur l’Union africaine
3
Double meurtre dans la forêt 33 aux environs de Benslimane: un suspect principal de 28 ans arrêté près d’Ouezzane
4
Niger: sommé de s’expliquer, le régime algérien fait le procès des origines marocaines du porte-parole de l’UE
5
Sahara marocain: Sánchez défend le plan d’autonomie et nie tout «marchandage» avec Rabat
6
Algérie: Tebboune cherche dans un conseil des ministres la pomme de terre, il trouve… les vaches
7
Le racisme tue
8
Air Arabia Maroc: un Airbus A320 frôle la mer en Sicile, les pilotes licenciés
Revues de presse

Voir plus